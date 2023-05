Am 13. Mai findet der oberösterreichische Triathlon-Saisonauftakt beim ALOHA TRI Steyregg über die Sprintdistanz statt. Der Badesee Steyregg zeigt sich dabei bereits von seiner warmen Seite: Die aktuelle Wassertemperatur beträgt 19 Grad! Tendenz weiter steigend.

Eigenes Damenrennen

Der ALOHA TRI Steyregg eignet sich hervorragend als Test-Event für die Mitteldistanz-Triathlon Highlights im Mai und Juni. Die für den Verkehr gesperrte Radstrecke auf der Bundesstrasse B3 lädt zum Tempo machen und Material testen ein.

Den Auftakt am 13. Mai machen die Damen mit einem eigenen Rennen! Während die Damen ins Wasser springen, können die Herren als Warm Up die Damen vom Startschuss bis zum Zieleinlauf anfeuern, ehe sie selbst in ihr Rennen starten.

Sekt für die Damen

Eine etwas andere Zielverpflegung wartet am Tag vor dem Muttertag auf die Damen. “Lasst euch den Schluck Sekt im Ziel schmecken – ihr habt ihn euch verdient!”, so die Veranstalter.

Open Water Schwimmauftakt

Bereits am Freitag starten die Veranstalter mit einem Open Water Schwimmbewerb in die Saison. Zur Auswahl stehen 750 Meter und 1.500 Meter im 19 Grad warmen See.

Kids Event

Bereits zur Mittagszeit starten die Kinder im Aquathlon. Die kurzen Aquathlon-Distanzen sind speziell für Einsteiger optimal und bieten auch erfahrenen Athleten ein erstes „Wettkampf-Feeling“ in der neuen Saison.

Die Anmeldung für Kurzentschlossene ist unter https://www.alohasportevents.at/aloha-tri-steyregg/ noch offen.