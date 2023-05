Africacup – Podestplatz für Vilic Sara Vilic (3athlon Kärnten, K) schaffte heute beim Afrikacup in M’Diq (MAR) den Sprung aufs Podest. Bei 24 Grad Wasser- und 22 Grad Außentemperatur konnte die Kärntnerin über die Olympische Distanz den 2. Platz erringen. Bei den Herren belegete Lukas Pertl (TRI-TEAM Hallein, S) den 29. Platz.

Mit der vierten Schwimmzeit und einem guten Wechsel wurde anschließend am Rad in einer vierköpfigen Gruppe gut zusammengearbeitet. Nach den 40 Radkilometern konnte Vilic ziemlich rasch den zweiten Platz einnehmen, den sie bis zum Ziel nicht mehr abgab. “Ich konnte noch etwas ranlaufen, aber es hat leider nicht für den 1. Platz gerreicht”, freut sich Vilic über Rang 2. “Es gibt beim Laufen sehr wohl noch einiges zu tun, aber es war heute ganz gut und es gibt gute Punkte”, so Vilic abschließend.

Junioren Europacup Caorle

Tabea Huys (MAKE IT HAPPEN Triathlon Zillertal, T) und Patrik Leitner (Tri Team 1. USV Traun, OÖ) konnten nach ihren gestrigen Halbfinalläufen ins heutige “Best-of-30-Finale” einziehen. Leider knapp gescheitert ist Simon Freisinger vom TRI-X-Kufstein. In den Finalläufen heute über die Supersprintdistanz konnten dann Huys und Leitner den jeweils 17. Rang unter den besten Nachwuchsathleten Europas belegen.

Europacup Caorle

An der Adria im Urlaubsort Caorle schwitzten am Wochenende sieben österreichische Athletenbeim Europacupbewerb über die Sprintdistanz. Bei den Damen lief Carina Reicht auf Rang 58 und bei den Herren waren Peter Luftensteiner (41.), Niklas Keller (47.), Thomas Windischbauer (59.), Noah Künz (61.), Moritz Meier (63.) und Oliver Janny (67.) im Einsatz.