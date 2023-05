Weniger als eine Woche vor dem Challenge Family Flaggschiff-Event “The Championship” wurde ein 70-köpfiges Profi-Feld bestätigt, darunter auch die neuen Triathlon-Weltmeister über die Langdistanz, Clément Mignon und Marjolaine Pierré.

Am 21. Mai werden auf dem x-bionic® sphere Olympic Trainingsgelände in Šamorín, Slowakei, mehr als 1.200 Top-Athleten der Challenge-Familie an den Start gehen, um die ultimativen Weltmeistertitel über 1,9 km Schwimmen, 90 km Radfahren und 21,1 km Laufen zu gewinnen.

Neben Mignon geht bei den Männern ein starkes internationales Feld an den Start, darunter sieben der 30 bestplatzierten Athleten: Frederic Funk (GER), Aaron Royle (AUS), Matt Hanson (USA), Pieter Heemeryck (BEL), Tom Bishop (GBR) und Pablo Dapena González (ESP) sowie der slowakische Lokalmatador und Vizemeister von 2022, Richard Varga.

Bei den Frauen trifft Pierré ebenfalls auf ein starkes internationales Feld, zu dem auch Titelverteidigerin Sara Pérez Sala (ESP) und Fenella Langridge (GBR) gehören, die beide zum dritten Mal nach Šamorín kommen. Auch Rebecca Clarke (NZL), India Lee (GBR), Grace Thek (AUS), Lotte Wilms (NED) und Svenja Thoes (GER) sind mit von der Partie, was für ein spannendes Rennen sorgt.

Zu den Profi-Athleten gesellen sich über 1.000 Altersklassenathleten, die sich für die Meisterschaft qualifiziert haben, indem sie bei einem oder mehreren der 35 Mittel- und Langstreckenrennen der Challenge Family auf der ganzen Welt einen Platz unter den ersten sechs belegt haben.

Das Meisterschaftswochenende beginnt am Samstag, den 20. Mai, mit den slowakischen Landesmeisterschaften über die olympische Distanz, dem Special Olympics European Triathlon Competition, dem Slovak Cup Sprint Distance und einem Tryathlon für alle, die den Sport ausprobieren wollen.

Der Startschuss für das Flaggschiffrennen The Championship, bei dem die 20-Meter-Drafting-Regel gilt, fällt am Sonntag, den 21. Mai, um 8:30 Uhr MESZ. Die komplette Übertragung des Profirennens, The Championship Live powered by ROUVY, sowie eine Zielkamera bis zum Überqueren der Ziellinie durch den letzten Finisher, wird auf www.challenge-family.live und auf Challenge Family Facebook Live zu sehen sein.