IRONMAN hat heute die Verschiebung des IRONMAN Mallorca 2022 bekannt gegeben.

“Nach gemeinsamen Überlegungen zu den Auswirkungen auf die lokale Bevölkerung, den Ressourcen und der Frage, wie wir ein optimales Rennerlebnis gewährleisten können, das den Bedürfnissen unserer Athleten und der Öffentlichkeit gerecht wird, möchten wir über einen aktuellen Stand der Veranstaltung informieren. Der IRONMAN Mallorca wird eine Woche früher als geplant stattfinden, und zwar zusammen mit dem IRONMAN 70.3 Alcudia-Mallorca am Wochenende des 7. Mai 2022. Diese Entscheidung wurde nach Gesprächen und Abstimmungen mit der Stadt Alcúdia getroffen, um ein einzigartiges und aufregendes Sportwochenende zu schaffen, an dem unsere Athleten ihre Ziele in einer der lebhaftesten und kultigsten Rennatmosphären der Welt erreichen können – ähnlich wie im letzten Jahr, als beide Veranstaltungen ebenfalls am selben Wochenende vereint waren,” so IRONMAN in einer Aussendung