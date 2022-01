Im Oktober kehrt die IRONMAN World Championship zum ersten Mal seit 2019 auf Big Island zurück, und zwar in einem neuen Format: ein zweitägiges Rennen mit den Profi-Frauen am Donnerstag und den Profi-Männern am Samstag.

Als das neue Format im September angekündigt wurde, war eine der wichtigsten Fragen, welche Altersgruppen am Donnerstag und welche am Samstag antreten würden. Jetzt hat IRONMAN die Startwellen der Age Group Athleten veröffentlicht. Die heute veröffentlichten Starts der Männer und Frauen zeigen, dass die Altersgruppen der Frauen alle am Donnerstag nach den Profi-Frauen an den Start gehen, während einige der Altersgruppen der Männer (50-54, 60-64, 65+ und 25-29) hinter den Frauen starten.

IRONMAN setzte bei der Weltmeisterschaft 2019 erstmals auf den Wellenstart der Age Group Athleten und schafft damit die Massenstarts der Frauen und Männer ab. Zuvor, im Jahr 2016, war das Rennen vom Massenstart zu getrennten Starts der Männer und Frauen sowie der Amateur-Athleten (die nach den Profis starteten) übergegangen.

2022 Ironman World Championship Startwellen

Donnerstag, 6. Oktober PRO Women 6:25 am PC/HC 6:27 am W30-34 6:30 am W35-39 6:35 am W40-44 6:40 am W18-29 6:45 am W45-49 6:50 am W50-54 6:55 am W55+ 7:00 am M65+ 7:25 am M60-64 7:30 am M50-54 7:35 am M25-29 7:40 am