Lange Zeit war es um den IRONMAN 70.3 Graz still geworden. Weder stand das Datum für das Rennen 2022 fest, noch war die Anmeldung geöffnet. Seit wenigen Minuten herrscht nun Klarheit bei den Athleten. Der IRONMAN 70.3 Graz findet 2022 nicht statt. Eine weitere Fortführung des Rennens ist nicht absehbar.

“Nach reiflicher Überlegung und unter Abwägung verschiedener Faktoren müssen wir mitteilen, dass der IRONMAN 70.3 Graz 2022 nicht stattfinden wird,” so IRONMAN in einer kurzen Stellungnahme. Ein entscheidender Faktor dürfte dabei der politische Wechsel in der Stadtregierung gewesen sein. Da IRONMAN den Athleten ein Vorbereitungsrennen auf den IRONMAN Austria bieten möchte, wird es vermutlich 2023 wieder einen zweiten IRONMAN 70.3 Wettkampf in Österreich geben. Ob die Pläne seitens IRONMAN für einen Bewerb in Wien bis dahin abgeschlossen sein werden, steht derzeit noch in den Sternen.

Für Athleten, die im Frühjahr eine Mitteldistanz bestreiten wollen, bieten sich nun der Linz Triathlon, der Apfelland Triathlon und die Challenge St. Pölten als Alternativrennen in Österreich an.