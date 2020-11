Comeback des Mondseeland Triathlons mit neuen Distanzen

Wir freuen uns heute bekanntgeben zu dürfen, dass es im Jahr 2021 mit dem ALOHA TRI Mondseeland einen neuen Triathlon in Österreich geben wird. Die Premiere findet am 29. August 2021 statt. Im Rahmen des ALOHA TRI Mondseeland wird ein Rennen über die Mitteldistanz (1,9 Kilometer Schwimmen – 90 Kilometer Radfahren – 21,1 Kilometer Laufen) und über die Sprintdistanz (750 Meter Schwimmen – 20 Kilometer Radfahren – 5 Kilometer Laufen) ausgetragen.

Eingebettet zwischen Schafberg, Mondseeberg und Drachenwand liegt die Marktgemeinde Mondsee malerisch am Ufer des gleichnamigen Sees. Dieser schöne Fleck Erde hat sich in den letzten Jahren zu einem mondänen Örtchen mit mannigfaltigen Möglichkeiten entwickelt – sei es zum Schwimmen im glasklaren Wasser, Radfahren in der Mittelgebirgslandschaft oder auch Laufen entlang des Ufers. Diese drei Sportarten kombiniert auch der erste ALOHA TRI Mondseeland am 29. August.

„Wir freuen uns sehr, einen neuen Event in unseren ALOHA SPORT Rennkalender aufnehmen zu können. Sportler und Zuschauer werden gleichermaßen von der atemberaubenden Atmosphäre, der Triathlon-Community und der perfekten Organisation verzaubert werden. Gerne begrüßen wir die Tourismusregion Mondseeland im Kreise unserer ALOHA SPORT Familie,“ sagt Stefan Leitner, Veranstalter des ALOHA TRI Mondseeland.

“Ich freue mich, dass nach etlichen Jahren Pause im Herzen von Mondsee wieder ein Triathlon stattfinden kann. Neben dem traditionellen Halbmarathon und dem Mondsee 5-Seen Radmarathon bereichert die geplante Veranstaltung das sportliche Leben rund um Mondsee und Irrsee,” ist auch Thomas Ebner, Geschäftsführer Tourismusverband MondSeeLand begeistert vom neuen Triathlon-Event in Mondsee

Das Rennen beginnt mit dem 1,9 Kilometer langen Schwimmen im kristallklaren Mondsee. Die Zuschauer können die Athleten entlang des Ufers verfolgen und anfeuern.

Die malerische 90 Kilometer lange Radstrecke führt die Athleten von der Marktgemeinde Mondsee rund um den Mondsee und durch das Mondseeland, ehe die Athleten wieder nach Mondsee zurückkehren, um den abschließenden Halbmarathon zu laufen.

Auf der 21,1 Kilometer langen Laufstrecken entlang des Ufers des Mondsee und durch das Zentrum der Marktgemeinde mit einem Hotspot am Marktplatz fällt die Entscheidung um den Sieg.