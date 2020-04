Mr. Jol Sport Martin Kaindl: „Jol Sport wurde aus der Not gegründet“

Jol Sport ist eine Österreichische Erfolgsgeschichte. Wie Martin Kaindl auf die Idee kam, in den Bekleidungssektor einzusteigen und welches Know How hinter der Entwicklung eines Laufschuhs steht.

In einer normalen Triathlon-Saison sieht man JOL Sport fast jedes Wochenende auf einer Expo. Der Mann hinter der Marke ist der Tiroler Martin Kaindl, der auch Organisator des Duathlons in Bad Häring und der Tour de Tirol ist. Im Interview erzählt er über seine sportliche Karriere und wie er aus der Not beim Duathlon in Bad Häring die Marke JOL Sport gründete.