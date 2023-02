Es hätte nicht besser laufen können: Der Salzburger Lukas Pertl läuft beim Asiacup in Hongkong zum Sieg. Auch bei den Damen darf Therese Feuersinger mit einem 3. Platz über einen Podiumsplatz jubeln.

Sieg im ersten Rennen

Direkt vom ÖTRV-Klimalehrgang auf Phuket (THA) ging es für Feuersinger, Vilic, Keller und die beiden Pertl-Brüder, Lukas und Philip, zur ersten Standortbestimmung nach Hongkong. Dort wartete eine Sprintdistanz mit 750m Schwimmen, 20km Radfahren und 5km Laufen auf das rot-weiß-rote Quintett.

“Es war wirklich ein super guter Einstig nach so einem Trainingslager, wo wir viel trainiert haben. Super, dass ich da die wichtigen Punkte mitnehmen kann”, freut sich der ältere der beiden Pertl-Brüder über seinen geglückten Saisoneinstieg. Dabei ging zuvor sein jüngerer Bruder Philip nach einem Ausreißversuch auf der hügeligen Radstrecke als Erster auf die Laufstrecke. Der Vorsprung war aber zu gering und Lukas, der nur knapp hinter ihm lag, setzte sich an die Spitze. “Ich habe versucht Druck zu machen und das Feld in die Länge zu ziehen. Ich habe dem Rennen meinen Stempel aufgedrückt und versucht, dass es immer schnell bleibt. 600m vor dem Ziel habe ich dann die finale Attacke gesetzt und meine Taktik, es nicht auf einen Zielsprint hinauslaufen zu lassen sollte ich in Führung sein, ging voll auf!”, zeigt sich der Salzbuger sehr zufrieden. Bruder Philip lief auf den 8. Platz und der 20-jährige Niederösterreicher Niklas Keller sammelte mit Rang 16 wieder gute Erfahrungen in der Elite.

Asiacup Hongkong, Elite Herren

1. Lukas Pertl (TRI-Team Hallein, S), 57:13min

2. Nanhe Wang (CHN), 57:19min

3. Yungxiang Ma (CHN), 57:19min

8. Philip Pertl (TRI-Team Hallein, S), 57:47min

16. Niklas Keller (RATS Amstetten SU, NÖ), 58:26min

Feuersinger auf Rang 3

Auch bei den Damen gelang der Einstieg in die Saison. Mit Platz 3 gelang Therese Feuersinger gleich beim ersten Rennen der Sprung aufs Podium. “Besser geht es eigentlich nicht, als mit einem Podium in die Saison starten. Da kann ich mich nicht beklagen und bin voll zufrieden damit! Auf das kann man gut aufbauen. Es ist ein guter Abschluss des Trainingblocks und der Reise. Wir waren jetzt dann doch beinahe vier Wochen unterwegs”, freut sich die Tirolerin. Auf Rang 14 landete die Kärntnerin Sara Vilic.

Asiacup Hongkong, Elite Damen

1. Xinyu Lin (CHN), 1:02:28h

2. Meiyi Lu (CHN), 1:02:30h

3. Therese Feuersinger (TRI-X-Kufstein, T), 1:03:04h

14. Sara Vilic (3athlon, K), 1:04:51h