In diesem Monat vor vierundvierzig Jahren startete der allererste Ironman-Triathlon am Strand von Waikiki auf Hawaii. Der, von dem Ehepaar Judy und John Collins ins Leben gerufene “Iron Man” (wie er damals genannt wurde) vereinte die drei härtesten Rennen auf Hawaii in einem einzigen Event: Das 2,4 Meilen lange Waikiki Roughwater Swim, das 112 Meilen lange Around O’ahu Bike Race und der 26,2 Meilen lange Honolulu Marathon. Das Ziel? Ausdauersportlern die Möglichkeit zu geben, etwas Längeres und Epischeres als je zuvor zu unternehmen.

Hier ein Rückblick auf den berüchtigten Tag, in Zahlen ausgedrückt.

18: Die Anzahl der Athleten, die sich für das Rennen angemeldet hatten; drei von ihnen stiegen vor dem Startschuss aus, da sie angeblich ihre Meinung änderten, nachdem sie die tosende Brandung vor dem Riff gesehen hatten.

12: Anzahl der Athleten, die an diesem Tag die Ziellinie überquerten. Drei Athleten stiegen unterwegs aus, weil ihnen die Zeit davonlief und sie zur Arbeit mussten.

0: Die Anzahl der Frauen, die an der ursprünglichen Veranstaltung teilnahmen.

$5: Der Betrag, den jeder Teilnehmer für die Teilnahme zahlte. Das Startgeld wurde für die Verpflegung ausgegeben, darunter Pakete mit “Gookinade”, einem Elektrolyt-Ersatzpulver, das von dem Biochemiker und Läufer Bill Gookin entwickelt wurde (das Produkt gibt es immer noch, obwohl es jetzt unter dem Namen Vitalyte erhältlich ist). Die Kosten deckten auch die Trophäen für die Finisher – Stockfiguren, die John Collins aus gelöteten Kupferrohren und einer großen Mutter für den Kopf hergestellt hatte.

3: Die Seiten des Regelbuchs, das von den Collins verfasst und jedem Teilnehmer ausgehändigt wurde und in dem verschiedene Erwartungen an die Athleten (z. B. die Bereitstellung eines Begleitfahrzeugs und eines Paddelboards für das Schwimmen) sowie eine Streckenbeschreibung aufgeführt waren. Die letzte Seite enthielt den inzwischen berühmten Slogan: “Swim 2.4 miles! Bike 112 miles! Run 26.2 miles! Brag for the rest of your life!”

57 Minuten, 35 Sekunden: Der schnellste Schwimm-Split des Tages wurde von Archie Hapai, einem 31-jährigen Studenten der University of Hawaii und dekorierten Vietnam-Veteranen, erzielt, der an dem Rennen teilnahm, um sich für ein DNF bei einem 26-Meilen-Freiwasserschwimmen einen Monat zuvor zu rächen. “Ich kann mich nicht mehr an alle Gründe erinnern, warum ich den [Ironman] gemacht habe, aber dass ich das Schwimmen von Molokai nach Oahu nicht beendet habe, hatte wahrscheinlich etwas damit zu tun”, sagte Hapai im Jahr 2011.

6 Stunden, 56 Sekunden: Der Radsplit von Gordon Haller, der das Feld um acht Minuten distanzierte. Haller, ein ehemaliger Kommunikationsspezialist der Navy, der zu der Zeit als Taxifahrer arbeitete, ging mit einer Marathonbestzeit von 2:27 Stunden ins Rennen und lief oft mehrmals am Tag zwischen den Fahrten.

13 Minuten: Der Vorsprung, den John Dunbar, ein 24-jähriger ehemaliger Navy SEAL, auf das Feld hatte, als er sich auf die Laufstrecke begab. (Es heißt, als Dunbars Begleitmannschaft kein Wasser mehr hatte, griffen sie stattdessen zu Budweiser-Kanistern.) Schließlich lief der schnellfüßige Haller (der eine Marathonzeit von 3:30 Stunden gegenüber 4:03 Stunden von Dunbar erreichte) auf den ersten Platz und holte sich den Sieg in 11 Stunden, 46 Minuten und 40 Sekunden. Haller absolvierte später rund zwei Dutzend Ironmans. “Wir waren nur ein Haufen ganz normaler Jungs, die beschlossen, es zu tun. Und andere Leute haben das gesehen und beschlossen, es auch zu tun”, sagte er über seine Motivation, an der ersten Veranstaltung teilzunehmen.

1980: Das Jahr, in dem die Collins dem ABC-Sender Wide World of Sports grünes Licht gaben, das Rennen zu filmen. Als das Filmmaterial in den Wohnzimmern der ganzen Welt landete, nahm der Triathlon richtig Fahrt auf.

1981: Das Jahr, in dem das Rennen von den ruhigen Ufern von Waikiki in das Dorf Kona auf der Big Island von Hawaii verlegt wurde, wo es seitdem geblieben ist – bis zu diesem Jahr.