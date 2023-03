Es ist soweit! Am kommenden Freitag startet die prestigeträchtige World Triathlon Championships Series 2023 in Abu Dhabi (VAE). Im hochkarätig besetzten Teilnehmerfeld befinden sich auch fünf Österreicher:innen, die sich einer ersten Standortbestimmung stellen. Über 750m Schwimmen, 20km Radfahren und 5km Laufen geht es neben Punkten für die Weltrangliste gleich zu Beginn der Saison wieder um wichtige Punkte für das olympische Qualifikationsranking.

Vom Klimalehrgang in Thailand zum Saisonauftakt

Für Julia Hauser und Leon Pauger ging es diese Woche direkt vom ÖTRV-Klimalehrgang in Thailand zum WM-Serienauftakt nach Abu Dhabi. Drei Wochen lang bereiteten sie sich in der Hitze auf der Ferieninsel Phuket auf die kommende Saison vor. „Wir waren bereits zum dritten Mal hier und sind sehr zufrieden. Das Trainingsumfeld ist sehr gut. Die positive Auswirkung des Trainings in der Hitze, die schnellere Regeneration aber auch die Vorbereitung auf Rennen unter heißen Bedingungen sprechen für diese Maßnahme.

Das Rennen in Abu Dhabi kommt sehr früh insbesondere da die letzte Saison ungewöhnlich lange (Anm.: bis Ende November) gedauert hat“, so ÖTRV-Sportdirektor Robert Michlmayr.

„Ich bin zuversichtlich, weil ich in Thailand gut trainiert habe, nehme mir aber nicht allzu viel vor, da ich erst relativ spät Ende Dezember mit dem Training wieder angefangen habe, da ich bis Anfang Dezember noch Saison hatte. Ich bin voll motiviert und hoffe natürlich ein paar gute Punkte fürs Olympiaranking mitnehmen zu können!“, freut sich der 24-jährige Vorarlberger Leon Pauger auf den Saisonauftakt.

Ähnlich auch die Ausgangssituation für die zweifache Olympiateilnehmerin Julia Hauser: “Es ist sehr zeitig in der Saison, vor allem weil die letzte Saison ja so spät geendet hat. Aber das ist ja für alle gleich. Ich konnte im Jänner und Februar gut trainieren und will das einfach mal umsetzen am Freitag”.

Individuell angereist sind Lisa Perterer, Luis Knabl und Tanja Stroschneider, die am vergangenen Wochenende bereits beim Kontinentalcup in Südafrika mit einem tollen 3. Platz in die Saison gestartet ist. Die Wienerin wird am Freitag zum zweiten Mal am Start in der höchsten weltweiten Kurzdistanzliga stehen.

Da es für die erste Olympia-Qualifikationperiode durch einige Absagen und Verschiebungen jetzt nur drei Rennen auf dem Kalender zum Punktesammeln gibt, sind diese dementsprechend stark besetzt. „Vor dem ersten Rennen des Jahres weiß man nie genau, wer schon wie gut in Form ist – auch bei den anderen Nationen. Insbesondere auch weil das Rennen inmitten einer längeren Vorbereitungsphase liegt und die weitere WTCS-Saison erst Mitte Mai in Yokohama fortgesetzt wird“, freut sich Michlmayr auf spannende Rennen.

Zeitplan, Freitag, 03. März 2023

12:00 Uhr (09:00 Uhr MEZ) Start Damen

14:00 Uhr (11:00 Uhr MEZ) Start Herren

Die Rennen werden live auf triathlonlive.tv übertragen.

ÖTRV-Starter:innen

Julia Hauser (Triathlonclub Kagran, W)

Lisa Perterer (HSV Triathlon Kärnten, K)

Tanja Stroschneider (UTTB, B)

Luis Knabl (Raika Tri Telfs, T)

Leon Pauger (Radverein Pro Cycle Team Bregenz, V)