Seit 20 Jahren motiviert die Forerunner-Serie von Garmin Lauf-Fans das Beste aus sich und ihrem Training herauszuholen und die eigenen Ziele zu erreichen. Mit zwei neuen Modellen, dem Forerunner 265 / 265S und dem Forerunner 965, erweitert Garmin die Serie und bringt erstmals AMOLED Touchdisplays in die beliebte Reihe. Leicht am Handgelenk, für jede Distanz geeignet und bei jedem Wetter sehr gut ablesbar, unterstützen die neuen Modelle Sportlerinnen und Sportler mit umfangreichen Running-Funktionen und Zugriff auf Fitness- und Gesundheitsdaten sowie smarten Alltagsfeatures. Ein reaktionsschneller Touchscreen ergänzt das traditionelle 5-Tasten-Design für eine noch intuitivere Bedienung. Mit mehr als 30 vorinstallierten Sport-Apps sind die smarten Uhren besonders für vielseitig interessierte Athletinnen und Athleten prädestiniert.

Bestzeiten toppen mit der smarten Laufuhr Forerunner 265

Die Forerunner 265 Serie richtet sich an alle, die ihre Leistung verbessern wollen und ist in zwei Größen erhältlich: Die smarte Laufuhr Forerunner 265S mit 42mm Gehäusegröße bietet bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit im GPS-Modus und bis zu 15 Tage im Smartwatch-Modus, während der 46mm große Forerunner 265 bis zu 20 Stunden im GPS-Modus und bis zu 13 Tage im Smartwatch-Modus durchhält.

Mit präzisen Trainingsdaten, Triathlon-Funktionalitäten und nützlichen Alltagsfunktionen bietet die Forerunner 265 Serie eine Lösung für alle, die mehr aus ihrem Hobby machen möchten. Dank des leichten, schlanken Designs und den zweifarbigen Schnellwechsel-Armbändern sind sie der sportliche Begleiter für Training und Alltag. Die Trainingsbereitschaft zeigt den idealen Zeitpunkt für die nächste Laufeinheit an, indem sie Trainingsfunktionen wie die akute Trainingsbelastung oder Erholungszeit mit weiteren 24/7-Gesundheitsdaten wie Schlaf oder Stress kombiniert. Während der Aktivität zeichnet die Uhr wichtige Performancedaten wie Pace, Herzfrequenz und Distanz auf. Um das Training zu optimieren, hilft die Uhr mit umfassenden physiologischen Messwerten und Trainingsanalysen. So liefern unter anderem VO2max, akute Belastung, erweiterter Trainingszustand und Trainingseffekt wichtige Einblicke in die eigene Leistungsfähigkeit. Die Funktion Running Power berechnet anhand von Daten wie Pace, vertikaler Bewegung und Steigung, wie viel Leistung beim Laufen erbracht wird und das ab sofort, auch ohne dass kompatibles Zubehör benötigt wird. Wer sich zusätzliche Unterstützung fürs Training oder die Vorbereitung auf den nächsten Wettkampf wünscht, freut sich über die zwei adaptiven Trainingsplanoptionen: tägliche Trainingsempfehlungen auf Basis der Wettkampfinformationen durch den Garmin Connect-Kalender oder kostenlose Garmin Coach Trainingspläne. Beim Sport im Freien helfen die SatIQ- und die Multi-Frequenz-Technologie sowie der barometrische Höhenmesser dabei, die Strecke auch in herausfordernden Umgebungen präzise aufzuzeichnen. Die PacePro-Funktion liefert ergänzend Hinweise für eine angepasste Tempostrategie auf Basis des Streckenprofils.

Leistungsstark für ambitionierte Athletinnen und Athleten: Der Forerunner 965 – die smarte Triathlonuhr

Vom High-End-Modell, dem Forerunner 965, profitieren besonders ambitionierte und zielorientierte Sportlerinnen und Sportler, die nach dem Besten streben. Aufbauend auf dem Forerunner 265 bietet er zusätzliche Leistungsmetriken und die integrierte Kartenfunktion. Das neue Feature akut-chronisches Trainingsbelastungsverhältnis hilft dabei, Trainingsbelastungen richtig zu steuern, um so entweder Überbelastungen zu vermeiden oder in regenerativen Wochen nicht zu viel zu trainieren. Bei Intervalltrainings unterscheidet die Uhr selbstständig zwischen aktiven- und Ruheschritten und klassifiziert auf dieser Basis die Intervalle. Die bekannten und beliebten Features wie Trainingsbereitschaft, Stamina und HFV-Messung sowie die umfangreichen Trainingsfunktionen und physiologischen Messwerte liefern alle Daten, die ambitionierte Triathletinnen und Triathleten benötigen, um ihre Trainings effizienter zu gestalten und Einheiten effektiver zu nutzen, um so an Wettkampftagen ihre Bestleistungen abrufen zu können. Ob beim Laufen in der Stadt oder beim Radfahren – die vorinstallierte, farbige Karte hilft auf dem Track zu bleiben.

Der Forerunner 965 ist mit leichter Titan-Lünette, einem 47mm-Gehäuse und brillantem AMOLED Display ausgestattet. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 31 Stunden im GPS-Modus und bis zu 23 Tagen im Smartwatch-Modus ist er auch für längere Wettkämpfe oder Touren optimal geeignet.

Immer im Blick: Körper und Wohlbefinden

Mit den Forerunner 265 und 965 Modellen hat man das eigene Wohlbefinden nicht nur beim Sport, sondern auch im Alltag jederzeit im Blick. Der tägliche Morning Report liefert Informationen über die Schlafqualität, HFV-Status, das Wetter (bei Kopplung mit einem Smartphone) und vielem mehr, was bei der Planung des Tages und den geplanten Trainingseinheiten unterstützt. Die Variabilität der Herzfrequenz wird während des Schlafens erfasst und zu einem täglichen Durchschnitt sowie einem 7-Tage-Durchschnitt zusammengefasst, welcher interessante Einblicke in Gesundheit, Regeneration und Fitness gibt. Dabei unterstützen zusätzlich Funktionen wie Stresslevelmessung, 24/7-Herzfrequenzmessung, erweiterte Schlafanalyse, Intensitätsminuten, Body Battery, Zyklus- und Schwangerschaftstracking u.v.m.

Zusätzlich zu den ausführlichen Sport- und Gesundheitsfunktionen verfügen beide Forerunner Serien über praktische Smartwatch-Features. Mit Garmin Music können Songs von Spotify, Deezer oder Amazon Music (Premium-Abonnement erforderlich) heruntergeladen werden, um auch ohne gekoppeltes Smartphone bei allen sportlichen Aktivitäten und im Alltag den passenden Soundtrack zu genießen. Garmin Pay ermöglicht das kontaktlose Bezahlen, während Smart Notifications direkt am Handgelenk über eingehende Nachrichten, Anrufe, Kalenderereignisse oder Wetterbedingungen informieren. Über den Connect IQ Store können die Uhren mit personalisierten Ziffernblättern, Datenfeldern und weiteren Apps und Widgets angepasst werden.

Die Notfallhilfe und die automatische Unfallerkennung bieten Sicherheit unterwegs: wenn die Uhr einen Sturz registriert, wird der aktuelle Standort über das gekoppelte Smartphone an vorab definierte Notfallkontakte gesendet und das Live-Tracking gestartet. Das Auslösen ist auch manuell möglich.

Der Forerunner 265 im Detail

UVP: 499,99 €; Verfügbarkeit: ab sofort

Smarte Laufuhr mit AMOLED Touchdisplay und Tastenbedienung

NEU: Trainingsbereitschaft – Insights, inwieweit der Körper bereit ist für ein Training basierend auf Trainingsstatus, Erholungszeit und HFV

NEU: Running Power ohne kompatibles Zubehör

Vorinstallierte Multisport-Apps, wie u.a. Triathlon, Laufen, Radfahren, Freiwasserschwimmen, Wandern, Ultra Run, Trailrun, Cyclocross, Bergsteigen, Skifahren, HIIT u.v.m.

Messung der Herzfrequenzvariabilität während des Schlafs für einen täglichen sowie 7-Tages-Durchschnitt

Umfangreiche physiologische Messwerte und Trainingsfunktionen, wie u.a. erweiterter Trainingszustand, Trainingsbelastung sowie Verbesserung der täglichen Trainingsempfehlung

Hochpräzise Positionsbestimmung durch Multi-Frequenz Empfang globaler Satellitensysteme, barometrischer Höhenmesser

Smarte Funktionen wie Garmin Pay & Garmin Music

Akkulaufzeit Forerunner 265: im Smartwatch-Modus: 13 Tage, im GPS-Modus: 20 Stunden, im Ultratrac-Modus 24 Stunden

Akkulaufzeit Forerunner 265S: im Smartwatch-Modus: 15 Tage, im GPS-Modus: 24 Stunden, im Ultratrac-Modus 29 Stunden

Der Forerunner 965 im Detail

UVP: 649,99 €; Verfügbarkeit: Ende März