LINZTRIATHLON ist auf 2021 verschoben

Wie schon seit längerem angekündigt bzw. erwartet, wird der 16. FH OÖ LINZTRIATHLON mit seinen rund 1.300 Teilnehmern aus ganz Europa nicht am 23. Mai stattfinden können. Der von der Österreichischen Regierung beschlossenen Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus fallen zumindest alle Veranstaltungen bis Ende Juni 2020 zum Opfer.

„Wir von TriRun Linz haben uns daher entschlossen den Triathlon auf den 5. Juni 2021 zu verschieben. Das ist ohnehin der geplante Termin im kommenden Jahr,“ so Peter Weinzierl vom Veranstalterverein.

Veranstalter TriRun rechnet auch bis in den Spätsommer mit keinen größeren Sportevents mit Zuschauern. „Es herrscht absolute Planungsunsicherheit für die nächsten Monate bis in den Herbst rein. Das betrifft die Athleten, die weder ordentlich trainieren können, Firmen die Material liefern oder produzieren müssen sowie Veranstalter, die in dieser Zeit ein eingeschränktes Vereinsleben und große Ungewissheit haben“, so Peter Weinzierl, OK-Chef des Linz-Triathlon.

Die Startplätze für bereits angemeldete Athleten bleiben bis ins nächste Jahr gültig und werden einfach auf den neuen Termin vorgetragen. Sollte jemand am neuen Termin nicht teilnehmen können, kann man unbürokratisch den Platz übertragen oder das Nenngeld zurückfordern. „Auf jeden Fall werden wir den Athleten entgegenkommen, auch wenn es für unseren Verein keine leichte Zeit ist derzeit“, erklärt Peter Weinzierl.

TriRun blickt jedoch positiv nach vorne und freut sich auf eine Neuauflage und Wiederauferstehung im nächsten Jahr mit einer großen Triathlonparty am Pleschinger See am 5. Juni 2021.