Linz Triathlon 2020 als virtueller Event

Der 16. FH OÖ LINZTRIATHLON wurde Opfer des Corona-Virus, Der Veranstalterverein TriRun Linz lässt sich aber nicht unterkriegen und ruft auf, den Linz-Triathlon einfach “virtuell” und jeder für sich am 23. Mai zu finishen! Es werden die Sprint (0,75/25/5) und Mitteldistanz (1,9/90/21,1) angeboten.

Am ursprünglichen Event-Tag (Samstag, 23. Mai) bzw. als Ersatzoption 24. Mai können Athleten das einzigartige Triathlon-Feeling des Linzer Pleschinger See nachstellen. “Die Teilnehmer können kostenlos Mitglied unseres Linz Triathlon Strava Club werden. Nach dem Upload der eigenen Daten sieht man die Ergebnisliste auf Strava. Unter allen Teilnehmern werden 3 Startplätze für das kommende Jahr verlost,” so Peter Weinzierl vom Veranstalterverein bei der Präsentation der Idee.