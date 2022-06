Über 2000 Profi-Triathletinnen und Altersklassenathleten gingen heute bei der fünfte Auflage der IRONMAN European Championship Hamburg an den Start. Ein Tag, an dem Laura Philipp (GER) zur IRONMAN-Europameisterin gekrönt wurde, in der schnellsten Zeit, die eine Frau jemals bei einem IRONMAN®-Rennen absolviert hat.

Strahlender Sonnenschein sorgte bei der fünften Auflage der IRONMAN European Championship Hamburg für hervorragende Bedingungen. Das Rennen begann mit einem wunderschönen Schwimmstart am Hamburger Jungfernstieg, wo die Athleten 3,8 km durch die Alster schwammen. Chelsea Sodaro (USA), Laura Philipp (GER),Manon Genet (FRA) und Chantal Sainter (GBR) lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, alle vier verließen die Alsterin rund 54 Minuten.

Die 180km lange Radstrecke führte die Athleten durch die Hamburger Innenstadt entlang der schönsten Sehenswürdigkeiten der Stadt wie Reeperbahn, Fischmarkt und Hafen und hinaus in die grüne Umgebung des Marschlandes und der Vierlande im Südosten Hamburgs. Laura Philipp konnte die Führung auf der Radstrecke ausbauen und beendete die erste 90km Runde mit rund 3 Minuten Vorsprung auf Chelsea Sodaro, die auf den zweiten 90km mit Laura Philipp mithalten konnte und mit einem komfortablen Vorsprung auf die Französin Manot Genet auf die Laufstrecke gingen.

Mitfavoritin und Vorjahreszweite Renee Kiley (AUS) musste das Rennen in der zweiten Runde wegen eines platten Reifens abbrechen.

Die Laufstrecke bestand aus einem Marathon mit 4 Runden entlang der Alster im Herzen der Hamburger Innenstadt. Auf der Laufstrecke konnte Laura Philipp Runde für Runde ihren Vorsprung ausbauen und überquerte schließlich die Ziellinie auf dem Hamburger Rathausmarkt in einer Traumzeit von 8:18,20 – der schnellsten Zeit, die je eine Frau beieinem IRONMAN absolviert hat.

„Nach einer kurzen Pause nach meinem positiven Covid-Test bei der IRONMAN-Weltmeisterschaft war der IRONMAN 70.3 Kraichgau letzte Woche mein Testrennen. Nach dem Sieg letzte Woche dachte ich, dass ich die Volldistanz absolvieren kann, aber ich hätte nie erwartet, dass das Rennen so schnell werden kann“, sagte Laura Philipp nach dem Rennen. „Es war eine tolle Atmosphäre auf der Strecke, die Zuschauer waren unglaublich und haben mich förmlich ins Ziel getragen.“

„Ich bin sehr stolz, dass ich meinen ersten IRONMAN so erfolgreich absolvieren konnte und hätte nie erwartet, ineiner so schnellen Zeit ins Ziel zu kommen“, sagte die Zweitplatzierte Chelsea Sodaro nach dem Rennen. „Bevor ich mein IRONMAN-Abenteuer gestartet habe, hatte ich große Erwartungen und bin sehr glücklich, dass heute alles so gut gelaufen ist. Ich habe viel gelernt und es gibt definitiv einige Dinge, die ich verbessern kann, daher bin ich noch motivierter und kann es kaum erwarten, mein nächstes Rennen in Angriff zu nehmen.“

Vorläufige Ergebnisse der Top 5 Frauen

LauraPhilipp(GER) 08:18,20 Chelsea Sodaro (USA) 08:36,42 +18:22 Manon Genet(FRA) 08:52,02 +33,40 HeiniHartikainen(FIN) 08:56,31 +38,11