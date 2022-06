Garmin integriert erstmals Solartechnologie in seine High-End-Radcomputer-Serie und nutzt so die Kraft der Sonne: Der Edge 1040 Solar ist mit einer Power Glass-Solarladelinse ausgestattet, wie sie aus den Wearables wie dem Forerunner 955 bekannt ist. Diese ermöglicht eine noch längere Fahrzeit zwischen den Ladevorgängen: Bis zu 45 Stunden im GPS-Modus mit gekoppelten Sensoren und bis zu 100 Stunden im Batteriesparmodus können Radfahrende mit dem Edge 1040 Solar unterwegs sein – was bei Tagesfahrten zusätzliche 42 Minuten pro Stunde bedeutet. Neu ist auch der Multifrequenz- Empfang (GPS, GLONASS und GALILEO) auf beiden Frequenzbändern, der in anspruchsvollen Umgebungen wie Häuserschluchten, Bergtälern oder im dichten Wald zu einer genaueren Positionsbestimmung führt.

Vollgepackt mit hochmodernen Navigations-, Leistungs-, Sicherheits- und smarten Funktionen verfügt die Edge 1040- Serie über ein komplett überarbeitetes, modernes User Interface: Schneller Zugriff auf wichtige Informationen, Möglichkeit zur Individualisierung der Startseite, eine verbesserte Fahrtenübersicht – all das und mehr auf einem 3,5-Zoll-Touch-Display. Egal, wo die Fahrt hingeht und welches Bike dabei zum Einsatz kommt, die Edge 1040- Serie ist von abgelegenen Schotterwegen bis hin zu anspruchsvollen Anstiegen für jedes Abenteuer bereit.

Neue Wege zu mehr Performance und Power

Der Bike-Computer wurde von Radfahrenden für Radfahrende entwickelt und vereint innovative Weiterentwicklungen bei Technologie und Leistungsdaten. Neben der Solarladefunktion und dem Multi-Frequenz- Empfang globaler Satellitensysteme gehören dazu auch die neuen Funktionen Radfahrvermögen und Streckenanforderungen. Mittels dieser und in Verbindung mit kompatiblen Sensoren werden die eigenen Stärken sowie Schwächen sichtbar und können mit den Anforderungen an eine Strecke abgeglichen werden. So lässt sich die eigene Leistung besser einordnen. Außerdem hilft der Power- Guide, den optimalen Krafteinsatz für die Strecke und deren Höhenprofil zu finden und eine geeignete Leistungsstrategie für diese zu erstellen. Die Stamina-Funktion verfolgt wiederum die Leistung beim Radtraining und zeigt in Echtzeit die persönliche verfügbare Restenergie. Der Energieverbrauch kann so optimiert werden, um eine vorzeitige Erschöpfung zu vermeiden.

Unterstützung für ein effizientes Trainingserlebnis

Um gezielt bei der Leistungssteigerung zu unterstützen, bietet die Edge 1040-Serie umfangreiche Metriken von Firstbeat Analytics, wie VO2 max, Erholungszeit,Trainingsbelastung oder Belastungsfokus, und gibt so Aufschluss darüber, wie der Körper auf die Trainingsanstrengungen reagiert. Ebenso lassen sich die Wärme- und Höhenakklimatisierung sowie der Flüssigkeitshaushalt im Blick behalten. Ergänzend erhalten Radsport-Fans tägliche Trainingsvorschläge, die auf ihrer aktuellen Trainingsbelastung und ihrem VO2 max basieren. Ob beim Radfahren Indoor oder im Freien, Bike- Enthusiasten können Trainingseinheiten automatisch von Garmin Connect oder anderen Trainingsapps, einschließlich TrainingPeaks, mit der Edge 1040-Serie synchronisieren.

Vor starken Anstiegen liefert die ClimbPro-Funktion wertvolle Daten zu Steigung, Distanz und Höhenmetern, um die eigenen Kräfte optimal einzuteilen. Im Anschluss kann die Leistung an den jeweiligen Anstiegen im Detail direkt auf dem Display oder in Garmin Connect eingesehen werden.

Milliarden Kilometer an Routenvorschlägen – trotzdem ganz individuell

Egal, ob auf dem Rennrad, Gravel- oder Mountainbike, durch belebte Städte oder abgelegene Gebiete – die Edge 1040-Serie unterstützt mit passenden Navigationstools. Kontrastreiche, aktivitätstypspezifische Karten verwenden ein Trendline Popularity Karten-Overlay, um beliebte Strecken der Community direkt auf dem Gerät – auch ohne aktive Navigation – anzuzeigen. Bei aktiver Navigation wird anhand von Trendline Popularity Routing navigiert und vor scharfen Kurven gewarnt. Dabei lassen sich die Routenführung und die Benachrichtigungen über das Verlassen der Route pausieren und das Gelände abseits der ausgetretenen Pfade erkunden. Die Routenführung kann jederzeit wieder aktiviert werden, um zur ursprünglichen Route oder zum Startpunkt zurückzukehren. Die vorinstallierte Trailforks-Karte bietet ergänzend Routen und Streckendetails aus mehr als 80 Ländern – inklusive Forksight-Modus, der automatisch bevorstehende Abzweigungen und die Position innerhalb des Wegenetzes markiert.

Vernetzt und sicher zum Ziel

Sicherheitstechnologien und smarte Funktionen in Verbindung mit einem kompatiblen Smartphone ermöglichen es, während der Tour in Verbindung zu bleiben. Zu den integrierten Sicherheits- und Tracking-Funktionen gehören die automatische Unfallerkennung, Assistenzfunktionen und Live- und GroupTrack, mit denen Angehörige die Position in Echtzeit verfolgen und die gesamte geplante Strecke einsehen können. Für zusätzliche Sicherheit während der Fahrt ist die Edge 1040- Serie mit der Varia-Produktlinie kompatibel, einschließlich des neuen Varia RCT715/716 mit Radarfunktion, Kamera und Rücklicht. Der Radcomputer kann auch mit inReach-Geräten verbunden werden, so dass Radfahrende mit einem aktiven inReach-Abonnement Nachrichten anzeigen und beantworten, Reisedaten teilen und im Notfall ein interaktives SOS auslösen können.

Die Edge 1040-Serie empfängt nicht nur Benachrichtigungen und synchronisiert Fahrten automatisch mit Garmin Connect, sondern lässt sich für ein ganzjähriges Trainingserlebnis auch problemlos mit einem Tacx Indoor Trainer koppeln. Ebenso kann der aktuelle Batteriestatus kompatibler Sensoren inklusive Batteriewarnungen via Garmin Connect eingesehen werden.

Nach dem ersten Einschalten direkt losfahren, ohne Zeit mit der Konfiguration zu verschwenden? Kein Problem. Wer von einem Vorgängermodell umsteigt, bekommt vorgefertigte benutzerdefinierte Fahrprofile, die auf den früheren Edge-Einstellungen basieren. Garmin-Neulinge erhalten auf der Grundlage ihrer Sensoren und eingestellten Fahrtypen automatisch die beliebtesten Konfigurationen der Community als Voreinstellung. Nach der Einrichtung können alle Aktivitäts- sowie Profileinstellungen über Garmin Connect direkt vom Smartphone aus festgelegt und mit dem Edge 1040 in Echtzeit synchronisiert werden.

Der Edge 1040 (Solar) im Detail

UVP Edge 1040: 599,99 €; UVP Edge 1040 Solar: 749,99 €; Verfügbarkeit: ab sofort