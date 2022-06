Kristian Blummenfelt beendet den Triathlon über die Langdistanz in der schnellsten Zeit bei den Männern (06:44:25)

Kat Matthews absolviert die Distanz in der schnellsten Zeit bei den Frauen in 07:31:54.

Die Pho3nix Sub7 Sub8 Challenge, Powered by Zwift hatte zum Ziel, Kinder auf der ganzen Welt zur Teilnahme am Sport zu ermutigen und zu inspirieren.

Bei der Pho3nix Sub7 Sub8 Challenge wurde Geschichte geschrieben, als Kristian Blummenfelt als erster Mann unter 7 Stunden und Kat Matthews als erste Frau unter 8 Stunden bei einem Triathlon über die Langdistanz blieben. Blummenfelt beendete den Wettkampf, der 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,2 km Laufen umfasste, in einer bemerkenswerten Zeit von 06:44:25 und Matthews in einer erstaunlichen Zeit von 07:31:54. Damit haben Kristian und Kat ihre Namen in die Geschichtsbücher der sportlichen Leistungen eingetragen.

Das historische Ereignis wurde auf dem deutschen Dekra Lausitzring ausgetragen, wobei das Schwimmen im nahe gelegenen Seftenberger See stattfand. Die Strecke wurde akribisch ausgewählt, bei der eine Vielzahl von Faktoren wie Zeitzone, Klima, Wind, Höhe, Streckenoberfläche und -gestaltung berücksichtigt wurden.

Zu seiner unglaublichen Leistung sagte Kristian Blummenfelt: “Heute ging es darum, Geschichte zu schreiben, aber auch darum, zu beweisen, dass es sich lohnt, alle Ziele – große und kleine – zu verfolgen. Das ist ein Ziel, an das ich mich noch so lange erinnern kann, und ich hätte es ohne die Unterstützung meines unglaublichen Teams nicht geschafft – vielen Dank dafür.

und Kat Matthews sagte nach ihrer herausragenden Leistung: “Der Weg bis zu dieser Challenge war hart, und ich wäre nicht hier, wenn ich nicht ein tolles Team hätte, das mich umgibt. Aber heute ging es um viel mehr als nur darum, eine Sub8 zu erreichen. Es ging darum, der Welt zu zeigen, dass es so etwas wie ‘unmöglich’ nicht gibt.”

Das Rennen der Männer

Blummenfelt beendete die 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42 Kilometer Laufen in einer erstaunlichen Zeit von 6:44:25, wobei er modernste angewandte Wissenschaft und Technologie einsetzte und von einem Team aus 10 Pacemakern für die drei Disziplinen unterstützt wurde.

Sein direkter Konkurrent Joe Skipper blieb mit einer Zeit von 6:47:36 ebenfalls unter sieben Stunden. Nachdem er die Herausforderung nur eine Woche im Voraus angenommen hatte, ist dies eine unglaubliche Leistung.

Einst galt es als unmöglich, eine Meile in vier Minuten zu laufen, den Mount Everest zu besteigen, den Mond zu betreten und einen Marathon unter zwei Stunden zu laufen, war jenseits der menschlichen Leistungsfähigkeit. Dann bewiesen diejenigen, die es wagten, den Zweiflern das Gegenteil.

Schwimmen

Blummenfelt hatte sich dafür entschieden, nur einen Tempomacher einzusetzen, aber das war der WM-Qualifikant Lars Bottelier. Alistair Brownlee übernahm die Aufgabe des Tempomachers beim Schwimmen für Skipper.

Das Rennen begann mit einem Wasserstart, und gleich zu Beginn überholte Team Kristian Team Joe mit einem viel schnelleren Tempo. Botteliers kraftvolle Schläge machten das Tempo, und Blummenfelt lag ihm direkt an den Füßen. Ein paar Meter weiter hinten saß Skipper auf Brownlees Hüfte, rutschte dann zurück und tippte zufrieden mit den Füßen, als Brownlee das Ufer ansteuerte.

Trotz des hohen Tempos verließ Blummenfelt die 3,8 Kilometer lange Schwimmstrecke mit etwas mehr als drei Minuten Rückstand auf seine angestrebte Schwimmzeit von 45 Minuten. Skipper, der eine bescheidenere Zeit von 49 Minuten angestrebt hatte, erreichte das Ziel in 53:24 Minuten.

Das Schwimmen war härter als erwartet, und Bottelier berichtete später, dass sie gegen eine Strömung schwimmen mussten.

Radfahren

Nachdem Brownlee ihm beim Ausziehen des Neoprenanzugs geholfen hatte, lief Skipper mit fast fünf Minuten Rückstand auf Blummenfelt zum Rad, doch der Brite nahm sich noch die Zeit, die Aero-Schuhe anzuziehen, im Gegensatz zu den Triathlonschuhen, die bereits am Rad befestigt waren.

Blummenfelt entschied sich für ein kleineres Team von Pacemakern, das auf der offenen Straße zwischen dem Schwimmausstieg und dem Lausitzring fuhr und sich bei der Einfahrt in die Rennstrecke mit dem Rest des Teams zusammenschloss. Im Gegensatz dazu setzte Skipper sein gesamtes Schrittmacherteam auf der Radstrecke ein.

Mit einem Durchschnittstempo von über 55 km/h nahm Skipper Blummenfelt in jeder Runde 20 Sekunden ab und überholte ihn schließlich bei Kilometer 153. Skipper ließ sein typisches “Junkyard Dog”-Bellen ertönen, als er durchfuhr.

Blummenfelt schien auch Probleme mit seinen Pacemakern zu haben, denn er entging nur knapp einem Sturz, als sein Vorderrad das Heck von Matt Bottrill streifte, während ein vor ihm fahrender Fahrer beinahe stürzte. Auch bei der Nahrungsaufnahme wurde er einige Male gesehen, wie er aus der Pace-Line fiel.

Skipper beendete die Radstrecke in 03:16:42 mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 54,9 km/h. Blummenfelt hielt einen Schnitt von 52,8 km/h und kam nach 03:24:22 in T2 an.

Laufen

Skipper zog seine Schuhe an und entschied sich, den Marathon ohne Socken zu laufen. Frank Schauer begleitete ihn während der gesamten Strecke und versorgte ihn an den Verpflegungsstellen mit Nahrung und Flüssigkeit. Die Helfer auf dem Fahrrad folgten ihm dicht auf den Fersen und besprühten Skipper immer wieder mit Wasser, um die Temperatur zu senken, denn die schattenlose Strecke reflektierte die Mittagshitze auf die Athleten.

Blummenfelt schien es nicht zu stören, dass er als letzter Athlet auf die Strecke ging. Obwohl er acht Minuten Rückstand hatte, nahm er sich sogar die Zeit, Socken anzuziehen, bevor er mit Barnaba Kipkoech auf die Strecke ging. Die Radunterstützung durch seine Laufreserve Lani Rutto diente seiner Verpflegung, doch Blummenfelt entging erneut nur knapp einer Katastrophe, als Rutto stürzte, nachdem Blummenfelt eine Flasche zurückgegeben hatte.

Der Norweger lief etwa 3:33 min/km im Vergleich zu 3:41 min/km des Briten und begann, Skippers Vorsprung mit jeder Runde zu verringern, bis er schließlich bei Kilometer 18 überholt wurde. Blummenfelt rief im Vorbeilaufen ein leises “Wuff, Wuff”, das sein Konkurrent quittierte.

Zu diesem Zeitpunkt waren die beiden Athleten bereits so weit vor ihren Zielen, dass es nicht mehr darum ging, ob sie Sub7 laufen würden, sondern wie schnell. Blummenfelt überquerte die Ziellinie als Erster mit einem metronomischen 2:30:50-Marathon. Skipper beendete den Renntag mit seinem 2:36:43-Marathon.

Blummenfelt hatte sich ein konservatives Ziel von 7 Stunden gesetzt und dieses um fast 15 Minuten übertroffen. Er sagte: “Ich habe vom Start weg Vollgas gegeben und wäre auf dem Rad fast zu Boden gegangen. Das hat meinen Puls in die Höhe getrieben. Und es war ein harter Tag… Es war brutal, nur am Rad dieser Jungs zu bleiben. Und auch ein großes Dankeschön an Joe und sein Team für den harten Kampf. Zum Glück haben wir es geschafft, uns knapp nach vorne zu schleichen. Ich danke euch allen. Ein weiterer Dank geht an die Pho3nix [Stiftung] für die Organisation dieses Events. Es waren unglaubliche zwei Jahre, in denen wir das Team aufgebaut und uns auf dieses Ereignis vorbereitet haben. Es war eine epische Herausforderung.”

Unglaublicherweise war Skipper nur 36 Sekunden langsamer als seine Zielzeit, die ihm vor dem Startschuss zu ehrgeizig erschienen war. “Die ganze Woche über haben wir das Renntempo geübt, um ein Gefühl dafür zu bekommen”, erklärte er. “Sie hätten nicht mehr tun können, wir haben unser Bestes gegeben. Und dann im Rennen auf dem Rad haben wir es Christian so gut es ging gezeigt. Es war schade, dass ich beim Schwimmen ein bisschen mehr Zeit verloren habe, als ich mir erhofft hatte. Aber das Radfahren war wirklich gut, schneller als wir gehofft hatten. Und auf der Laufstrecke habe ich gehofft, dass er sich in Luft auflöst, nachdem er mich eingeholt hatte, aber das tat er nicht.”

Mit den unglaublichen Zeiten, die an diesem historischen Tag erzielt wurden, haben Blummenfelt und Skipper erreicht, was sie sich vorgenommen hatten: Dem Unmöglichen trotzen.

Das Rennen der Damen

Ihr Sub8-Erfolg zeigt, dass Grenzen nur in unseren Köpfen existieren und die Grenze des menschlich Machbaren immer weiter nach außen verschoben wird.

Schwimmen

Spirig und Matthews starteten um 7 Uhr morgens aus dem tiefen Wasser. Der Unterschied in den taktischen Entscheidungen wurde sofort deutlich. Team Nicola entschied sich für eine Dreiecksformation mit Angela Maurer an der Spitze, Lucy Buckingham an einer Seite und Spirig als Schlusslicht zu Maurers Füßen. Team Kat entschied sich für eine einfachere, geradlinige Pace-Line mit Sarah-Jane Walker an der Spitze und India Lee an zweiter Stelle, die Matthews in Schach hielt.

Während das Team Kat einen guten Start erwischte, übernahm das Team Nicola nach der Hälfte der 3,8 Kilometer langen Schwimmstrecke die Führungsposition. Die Dreiecksformation löste sich jedoch bald auf, und Maurer zog an der Spitze und zog Buckingham und Spirig im Gänsemarsch davon. Das Team Kat schlug ein gleichmäßiges Tempo an und verließ die Schwimmstrecke mit sieben Sekunden Vorsprung. Die Durchschnittsgeschwindigkeiten waren jedoch aufgrund der vorherrschenden Strömung entgegen der Schwimmrichtung langsam; beide schwammen knapp unter 55 Minuten, fünf Minuten hinter dem Ziel.

Radfahren

Matthews fuhr mit ihren Pacemakern die Verbindungsstraße zum Dekra Lausitzring hinunter, aber Spirigs Team schien besser organisiert zu sein und fuhr geschmeidiger durch die Kurven. Auf der Rennstrecke angekommen, hielt das Team Kat das Tempo hoch, wobei drei Fahrerinnen an der Spitze das Tempo hielten und Matthews sich hinter ein oder zwei weiteren Fahrerinnen einreihte, die den Kontakt zu den Führenden halten sollten. Nach ein paar Runden fuhren die Spitzenfahrer in die Boxen, und Matthews’ Helfer zogen sie zu einer anderen Gruppe von drei Fahrern nach vorne.

Spirig hingegen entschied sich dafür, alle Fahrerinnen während der 180 Kilometer langen Radstrecke bei sich zu behalten. Während die Rotation an der Spitze unter ihren Pacemakern stattfand, fuhr Spirig auf dem zweiten oder dritten Rad am Ende des Zuges.

Matthews beendete die Radstrecke mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 46,9 km/h in einer Zeit von 3:50:06. Spirig kam drei Minuten später mit einem Schnitt von 46,3 km/h ins Ziel.

Laufen

Matthews ging mit Ultraläuferin Nerys Jones auf die ersten Runden des Marathons auf der inneren Ringstraße des Lausitzrings. Bei steigenden Temperaturen auf dem schattenlosen Oval setzte sie sich mit einem Anfangstempo von 3:57 min/km ab.

Wenig später folgte Spirig, zunächst begleitet von Maja Neuschwander, aber in einem deutlich schnelleren Tempo. Es dauerte noch ein paar Runden, bis Matthews eingeholt wurde. Bei Kilometer 18 wurde sie überholt – aber nicht lange.

Drei Kilometer später zog Matthews an Spirig vorbei. Die spätere Zeitmessung ergab, dass dies Matthews’ schnellste Runde war, während Spirig zu diesem Zeitpunkt ihre langsamste Runde lief.

Am Ende lief Matthews einen gleichmäßigen Marathon in 2:46:09, der zwischen 3:55 und 4:03 Minuten pro Kilometer lag.

Unglaublicherweise war dies nicht die schnellste Zeit des Tages; Spirig war mit 2:45:07 sogar über eine Minute schneller gelaufen. Die drei Minuten, die sie auf dem Rad verlor, kosteten sie die Ehre, als Erste durchs Ziel zu laufen.