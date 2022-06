Arthur Winter holt sich einen Podiumplatz in der AK-50 bei den Crosstriathlon Worldchampionships in Targu Mures, Rumänien.

Gleich bei seinem ersten Rennen in der Saison kann sich der Triathlet aus Wien auch im internationalen Starterfeld behaupten.

Als „first man out of the water“ und starker Leistung am Rad und im Geländelauf konnte sich Winter den 3.ten Platz in seiner AK-50 sichern.