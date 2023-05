Die ersten Triathlon-Events sind bereits über die Bühne gegangen. Ein Blick auf das Wetter, und die Starterzahlen zeigt noch einen leichten Winterschlaf. Wir haben uns bei den ersten Veranstaltern umgehört und die Anzahl jener Triathleten, die kurzfristig ihren Start absagen müssen ist beachtlich hoch. Das freut weder Athlet noch Veranstalter, wünscht doch fast jeder Athlet eine Kulanzlösung.

Die wichtigen Entscheidungen müssen mindestens 6-8 Wochen vor dem Renntermin getroffen werden. Besser wären 10 Wochen. Da geht es um die Finishermedaillen, Finisherbuffett, Dimensionierung der Wechselzone, Rettungsdienste, Dauer der Streckensperren oder Beinträchtigung, … Wirft man einen Blick in die Startlisten, sieht es 8 Wochen vor einer Veranstaltung noch sehr düster mit Anmeldezahlen aus. Das Risiko trägt also der Veranstalter: Bestellt er zu wenige Finisher-Medaillen wird der Veranstalter geschimpft, dass für die hinteren Plätze keine Medaillen mehr vorhanden sind. Oder zu wenig Getränke an der Labe, … Bestellt er zu viele Medaillen, in der Hoffnung noch auf zahlreiche Anmeldungen, bleibt er auf den Kosten sitzen – und muss diese in die nächstjährige Veranstaltung einkalkulieren. Ein Teufelskreislauf!

Doch wie kann den Veranstaltern aus Athletensicht geholfen werden?

Eine frühzeitige Anmeldung inkl. Nenngeldversicherung schafft hier Abhilfe. Ein Rechenbeispiel: Bei einer frühen Anmeldung betragen die Kosten für eine Sprintdistanz 55 €. Dazu eine Nenngeldversicherung um 5,90 € und die Gesamtkosten belaufen sich auf knapp 61 Euro. Bereits nach dem ersten Nenngeldsprung geht die Tendenz zu einem Startpreis von 65 €. Und wer sich kurzfristig für einen Start entscheidet, zahlt gut und gerne bereits 80 € für den gleichen Event.

Eine Nenngeld-Versicherung wird beispielsweise bei allen Veranstaltungen, die über den Zeitnehmer time2win abgewickelt werden angeboten.

Geht die Tendenz weiter zu einer späten Anmeldung, werden solche gezeichneten Szenarien wie leere Finisher-Buffetts, fehlende Medaillen, … zunehmen – und manche Veranstalter werden vorzeitig die Reißleine ziehen und absagen, obwohl kurzfristig das Interesse noch groß gewesen wäre.

In diesem Sinne bitten wir an alle Athleten, schenkt den Veranstaltern frühzeitig euer Vertrauen – sichert euren Startplatz mit einer Nenngeldversicherung ab – und genießt die Triathlon-Saison 2023!