Bereits zum 4. Mal wurde im Thierseer Hochtal am 15. August 2022 nicht nur Mariä Himmelfahrt, sondern auch der Triathlonsport zelebriert. Circa 230 Profi- und Hobbyathlet:innen sowie 170 Nachwuchsstars folgten dem Ruf des – sonst für seine erstklassige Badequalität bekannte – Thiersees im Kufsteinerland. Für einen gelungenen Auftakt des vorerst bewölkten Tages sorgten die Youngsters: Pünktlich um 9 Uhr fiel der erste Startschuss. Eine Dreiviertelstunde später wurde es für die Jedermänner und -frauen ernst. Neben der Gelegenheit, sich mit anderen Triathlon-Einsteiger:innen zu messen, stand bei diesem Programmpunkt auch die Freude am Sport im Mittelpunkt. Als wollte Wettergott Petrus den Profibewerben am Nachmittag die ideale Bühne bieten, lichtete sich pünktlich ab ca. 13:30 Uhr der Himmel und die drohenden Regenwolken verzogen sich. Der plötzliche Wetterumschwung befeuerte die gute Stimmung im Start- und Zielbereich beim Strandbad Thiersee zusätzlich. Den Anfang machten die Teilnehmer:innen der Olympischen Distanz. Für sie galt es, 1.500 Meter im Schwimmen, 40 Kilometer sowie 590 Höhenmeter auf dem Rad und 10 Kilometer laufend zu bewältigen. Den Höhepunkt des Tages bildete schließlich der Sprinttriathlon über die halbe Entfernung, bei dem im Rahmen der Veranstaltung auch die Tiroler Meisterschaften ausgetragen wurden. „Der Thiersee wird seit jeher als besonderer Kraftplatz bezeichnet. Die große Anzahl an Starter:innen bewies einmal mehr, dass unser Naturjuwel diesem Image auch in sportlicher Hinsicht mehr als gerecht wird“, freut sich Thomas Trainer vom austragenden Verein Tri & Run Thiersee.

Kaindl mit neuem Streckenrekord auf Sprintdistanz

Aufgrund der Austragung der Tiroler Meisterschaft war bereits im Vorfeld mit einem spannenden Rennverlauf über die Sprintdistanz zu rechnen. Und diese Vorahnung sollte sich bewahrheiten. Bereits im Schwimmen legte der Bad Häringer Tjebbe Kaindl ein zügiges Tempo vor. Während sich Vorjahressieger und Nachwuchsathlet Leo Fill nach der ersten Disziplin noch etwas weiter hinten einreihte, kämpfte er sich beim Radfahren auf den zweiten Platz vor. Tjebbe ließ sich seinen Vorsprung jedoch nicht mehr nehmen und sprintete nach 59 Minuten und 56 Sekunden als Erster über die Ziellinie. Mit dieser beeindruckenden Zeit konnte der Staatsmeister auf der Sprintdistanz aus dem Jahr 2019 nicht nur die Tiroler Meisterschaft für sich entscheiden, sondern auch einen neuen Streckenrekord aufstellen. Fill landete mit rund 2 Minuten Rückstand auf dem zweiten Rang. Lokalmatador Samuel Feuersinger wurde Dritter. Bei den Damen setzte sich Sabrina Exenberger vom Triathlonverein Kitzbühel mit 1:10:15 durch. Ihre Vereinskollegin Viktoria Siorpaes kam als Zweite ins Ziel. Nur wenige Sekunden dahinter belegte Maria Reich den dritten Platz. In der Meisterschaftswertung sicherte sich Sanne Kaindl Rang drei.

Siege im Kurztriahtlon gingen nach Deutschland

In der Olympischen Distanz konnten sich Luca Bauer aus Regensburg (2:07:15) und seine Landsfrau Sina Böhne (2:23:29) mit überlegenem Vorsprung den Tagessieg holen. Bereits nach dem Radfahren hatten die beiden die Nase vorn. Felix Ehmke und Fabian Mottl – ebenfalls aus Deutschland – überquerten bei den Herren als Zweit- beziehungsweise Drittschnellster die Ziellinie. Die Österreicherin Hanna Völkl vom Tri Team Hallein wurde Zweite. Platz drei ging an Lina Kronschnabel aus Irschenberg (GER). „Eine gelungene, unfallfreie Veranstaltung liegt hinter uns. Besonders freut uns, dass bei den Nachwuchsbewerben 3 Mal Gold, 1 Mal Silber und 3 Mal Bronze an unseren Heimverein ging“, resümiert ein zufriedenes Organisationsteam rund um Thomas Trainer.

Ergebnisse Thiersee Triathlon 2022 auf einen Blick:

ARMONA Kurztriathlon (Olympische Distanz)

Herren:

Luca Bauer, GER, Tristar Regensburg, 2:07:15 Felix Ehmke, GER, TriForce-Vital Remscheid, 2:13:46 Fabian Mottl, GER, RADsyndikat Rosenheim, 2:14:09

Damen:

Sina Böhne, GER, k.A., 2:23:29 Hanna Völkl, AUT TriTeamHallein, 2:30:44 Lina Kronschnabl, GER, Medius Schachenmeier Bike Base Team, 2:34:50

JOLSPORT Sprinttriathlon mit Tiroler Meisterschaft

Herren / Herren Tiroler Meisterschaft:

Tjebbe Kaindl, AUT, Tri Team TS Wörgl, 0:59:56 Leo Fill, AUT, SKITRI Zirl, 1:02:00 Samuel Feuersinger, AUT, TRI-X-KUFSTEIN, 1:02:10

Damen:

Sabrina Exenberger, AUT, Triathlonverein Kitzbühel, 1:10:15 Viktoria Siorpaes, AUT, Triathlonverein Kitzbühel, 1:14:36 Maria Reich, AUT, TrumerTriTeam/La Sportiva, 1:14:40

Damen Tiroler Meisterschaft: