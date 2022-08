Bei sehr windigen Bedingungen fanden am Sonntag die Langdistanz Weltmeisterschaften über die ungewöhnliche Distanz von 2 km Schwimmen, 80 km Radfahren und 18 km Laufen in Samorin statt. Am Tag nach dem Collins Cup wurden die Triathlon Langdistanz und Aquabike Weltmeisterschaften der Elite und Age Group Athleten ausgetragen.

Das Schwimmen in der Donau bei 22,3 Grad Wassertemperatur war für Elite und Age Group Athleten eine Herausforderung. Der starke Wellengang und die Strömung machten das Schwimmen auch zu einem Pokerspiel. Schwimmen am Ufer bei weniger Strömung und weiterem Weg oder Schwimmen auf der direkten Linie und dafür bei etwas mehr Strömung. Einige Profi Athleten wie der Favorit Frederic Funk und die beiden Österreicher Paul Ruttmann und Thomas Steger verpokerten sich an der Startlinie und nahmen den weiteren Weg – der sich als wesentlich langsamer erwies. So ging unter anderem das Trio mit Verspätung auf die Spitze auf die Radstrecke und konnten auf der verkürzten Mitteldistanz nicht mehr genügend Zeit aufholen, um sich noch weiter vorne zu platzieren.

Den Weltmeistertitel sicherte sich der Franzose Pierre Le Corre in einer Zeit von 3:11:15 Stunden vor Florian Angert 3:13:29 Stunden aus Deutschland und seinem Landsmann Frederic Funk in 3:15:40 Stunden. Bei den Damen siegte bei ihrem Comeback Lucy Charles-Barclay nach 3:34:17 Stunden vor Emma Pallant (3:37:29 Stunden) und Sarissa De Vries (3:39:26 Stunden).

Die heimischen Age Group Athleten zeigten dabei eine starke Leistung und holten vier Gold-Medaillen und eine Silbermedaille. Bei den Para-Triathleten gewann Martin Falch seine Klasse.

Die Ergebnisse der Österreicher bei der Langdistanz Weltmeisterschaft

AK Rang Vorname Nachname Swim Bike Run Gesamt 11 Paul Ruttmann 00:32:19 01:43:55 01:01:10 03:22:41 15 Thomas Steger 00:29:56 01:48:00 01:03:23 03:26:42 1 Stefan Leitner 00:31:56 02:03:09 01:08:06 03:48:59 1 Philipp Strolz 00:32:37 01:57:55 01:15:33 03:52:12 5 Reinhard Marl 00:36:37 01:58:18 01:10:03 03:52:55 1 Constance Mochar 00:38:04 02:09:59 01:21:37 04:17:01 7 Georg Pieber 00:43:55 02:12:16 01:19:12 04:22:18 2 Marisa Leitner 00:37:53 02:31:46 01:34:06 04:49:41 1 Gabriele Pauer 00:40:00 02:34:40 01:36:16 05:00:06 1 Martin Falch 00:50:15 02:47:30 01:38:01 05:26:43

Auch die Aquabiker zeigten ihre Klasse und so gewannen Arthur Winter und Bernhard Mesicek in ihren Klassen Gold, Vanessa Urbanz und Sabine Greipl Silber und Peter Schrott die Bronze Medaille.