Am 15. August fand in Blindenmarkt bei Amstetten zum 34. Mal der beliebte Volksbank Ausee Triathlon 2.0 statt. Bei traumhaften Wetter zeigten über 280 Athleten über zwei Distanzen ihr Können – dem Fun-Triathlon mit 250 m Schwimmen, 10 km Radfahren und 1,7km Laufen, und dem Spint-Triathlon, bei dem 750m Schwimmen, 20km Radfahren und 5,1km Laufen zu bezwingen waren. Der Sprint-Triathlon fand dieses Jahr erstmals mit dem, von dem Challenge St. Pölten Triathlon bekannten zwei-Seen-Schwimmkurs, statt. Die Athleten wurden bei dem kurzen Landgang zwischen den zwei Seen von den Zuschauern ordentlich angefeuert.

Beim Sprintbewerb gingen Favoriten Peter Luftensteiner (PSV Linz) bei den Herren und Tanja Stroschneider (UTTB) bei den Damen mit hohen Erwartungen an den Start. “Was heute zählt ist der Sieg”’ so Luftensteiner vor dem Rennen. Und auch Stroschneider, die letztes Jahr den Vizestaatsmeistertitel über die Sprintdistanz in Ausee geholt hatte, zeigte sich kampfbereit: “Bis zum Saisonende möchte ich unter den Top 100 der Weltrangliste sein. Ich werde alles geben.”

Bei den Herren war es lange ein Kampf um die Spitze, bei dem sich Luftensteiner beim Lauf souverän durchsetzte und sich vor Klemens Oberleithner (RATS Amstetten) und Tobias Schiffer (SU Trigonomic) den Sieg holte. Bei den Damen erfüllte Tanja Stroschneider alle Erwartungen und gewann vor Jana Recinsky (Sportunion Waidhofen) und Anna Pfoser (RC Arbö-St. Pölten).

Auch zahlreiche Hobbyathleten und Staffeln konnten das Rennen zufrieden beenden. Die Sprintdistanz am Ausee ist für viele seit Jahren ein Fixtermin. “Es ist einfach ein grossartiges Rennen mit tollen Rennstrecken vor der traumhalten Kulisse der Auseen. Die professionelle Organisation und Spitzenstimmung machen es jedes Jahr zu einem Fixpunkt”, so Sabine, langjährige Teilnehmerin.

Christoph Schwarz vom Veranstalter freut sich: „Wir versuchen, uns jedes Jahr weiter zu verbessern und den Athlet:innen ein grossartiges Event zu bieten. Ein großes Danke geht an unsere Sponsoren, und die zahlreichen Helferer, die die Veranstaltung zu einem vollen Erfolg machen“.