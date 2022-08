Am kommenden Wochenende findet in Samorin neben dem Collins Cup auch die ITU Langdistanz-Weltmeisterschaft statt. Über die Distanz von 2 km Schwimmen – 80 km Radfahren – 18 km Laufen vergibt World Triathlon die Weltmeisterschafts-Medaillen über die Langdistanz an Elite Athleten und Age Group Athleten. Während “The Championship” in Samorin von der Challenge Family organisiert wird, wird der Collins Cup und die ITU Langdistanz-Weltmeisterschaft von der PTO organisiert.

Mit Startnummer 1 führt Thomas Steger das Feld der Profi Athleten an. Neben Steger steht auch Paul Ruttmann mit der Startnummer 10 als zweiter Österreicher auf der Startliste der Profi Athleten. Profi Damen aus Österreich haben keine genannt.

Das Feld der Age Group Athleten aus Österreich ist überschaubar. Sieben Athleten starten beim Rennen um die Weltmeister-Titel.