Nach den World Triathlon Langdistanz-Weltmeisterschaften über die 100 Kilometer Distanz (2 Kilometer Schwimmen, 80 Kilometer Radfahren, 18 Kilometer Laufen) folgt Anfang Oktober die imageträchtige IRONMAN World Championship auf Hawaii. Nach drei Jahren kommt IRONMAN wieder nach Big Island zurück und feiert an zwei Tagen die Weltmeister. Über die organisatorischen Probleme von 5.000 Athleten auf Big Island haben wir bereits im Vorfeld berichtet und werden auch live vor Ort über die Herausforderungen und Lösungen seitens IRONMAN berichten.

Ein rekordverdächtiges Österreichisches Starterfeld von 56 Age Group Athleten und einem Profi Athleten haben sich für die World Championship qualifiziert. Mit Michael Weiss schaffte ein Profi die Qualifikation. Weiss geht am Samstag in Kailua Kona an den Start.

Für alle Österreicher gibt es auch hier wieder die beliebte Team Austria Shirt (mit der richtigen Jahreszahl 22) und die neue Kona Trucker Cap. Schnell zugreifen, bevor die Shirts und Caps vergeben sind!

Die Österreichischen Age Grouper der IRONMAN World Championship 2022