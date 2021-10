Auch in diesem Jahr stand für die Kärntnerin, die für das Grazer OMNi-BiOTiC POWERTEAM am Start steht, der Mitteldistanz Triathlon (1,9km Schwimmen, 90km Radfahren, 21,1km Laufen) in Zadar, Kroatien zum nahenden Saisonende am Programm.

Im Vergleich zum letzten Jahr zeigte sich die Adria in diesem Jahr von ihrer rauhen Seite und machte den Athleten die erste Disziplin nicht einfach. Starker Wellengang und der böige Wind waren auch für Kumhofer eine Herausforderung, die mit mehr als 4 Minuten Rückstand auf die Führende die Aufholjagd am Rad starten musste. Mit dem schnellsten Rad- und Laufsplit entschied die amtierende Staatsmeisterin auf der Mittel- sowie Kurzdistanz das Rennen schlussendlich klar für sich.

„Schwimmen hatte für mich wenig mit Schwimmen zu tun – als wirklich schlechte Schwimmerin sind solche schwierigen Bedingungen für mich ein zusätzliches Problem. Am Rad fand ich aufgrund der permanent starken Windböen nie meinen Rhythmus und fühlte mich die gesamten 90km maximal unwohl. Der abschließende Halbmarathon lief dann aber erstaunlich gut und obwohl die Strecke durch viele wechselnde Untergründe und bergauf Passage für mich recht schwierig und anspruchsvoll ist, konnte ich meinen Vorsprung kontinuierlich ausbauen“ fasst Simone ihr Rennen zusammen.

Als nächstes und letztes Rennen steht für Kumhofer nun noch der 70.3 Cascai, Portugal am letzten Oktoberwochenende am Plan.