Janny und Sandhofer siegen in Blindenmarkt

Der dritte Triathlon-Bewerb der Triathlon-Saison 2020 ging heute in Blindenmarkt über die Bühne. In drei Startwellen starteten je 80 Teilnehmer über die Sprintdistanz. Während die erste Startwelle noch mit Nieselregel auf der Radstrecke kämpfte, hatte die dritte Welle bereits eine Hitzeschlacht am Ausee zu bewältigen.

Perfekt organisiert von Bestzeit fand die Entscheidung der Gesamtwertung in der dritten Welle statt. Mit konstant starken Leistungen in allen drei Disziplinen holte sich Oliver Janny vom Trumer Tri Team den Tagessieg vor Klemen Bojac aus Slovenien und Lokalmatador Christoph Pölzgutter vom Tria Team NÖ West. Die ersten fünf Plätze gingen alle an die U-23 und jüngeren Altersklassen.

Bei den Damen siegte Carolina Sandhofer von den RATS Amstetten vor der erst 15jährigen Nicole Bauer und Viktoria Kneissl.