Vom Physik-Studenten zum Triathleten, der mit mehrmaligen Schokoladenkonsum pro Woche es in den IRONMAN Oylmp geschafft hat und sich zum IRONMAN World Champion krönte. Die Rede ist natürlich von einem der wohl sympathischsten Deutschen Athleten: Sebastian Kienle.

Sebastian Kienle hat alles gewonnen, was ein IRONMAN gewinnen kann. Drei Mal wurde er Europameister in Frankfurt, zwei Mal holte er den Weltmeistertitel über die IRONMAN 70.3-Distanz und mit dem Sieg bei der IRONMAN Weltmeisterschaft auf Hawaii erreichte er das Größte, was der Triathlon zu bieten hat.

​Er ist ein Fanatiker, der nichts dem Zufall überlässt. Er ist ein Perfektionist, ein harter Arbeiter und ein Kämpfer. Seine Leidenschaft für den Sport, seine Disziplin und Zielstrebigkeit ist das, was ihn dazu gemacht hat, was er heute ist: Sebastian Kienle ist einer der erfolgreichsten und beliebtesten Triathleten der Welt.

ALOHA SPORT und FLORO holen den bodenständigen, mehrfachen IRONMAN Sieger nach Österreich. Am 24. Oktober erzählt Sebastian Kienle über seine Karriere, seine Motivation und plaudert aus dem Nähkästchen. Und zwei Tage vor der IRONMAN World Championship wird Kienle sicher auch das eine oder andere Wort über das aktuelle Rennen und seine Favoriten preisgeben.

Stimmt euch gemeinsam mit uns auf eine tolle IRONMAN Hawaii Nacht ein und kommt nach Gmunden. Tickets gibt es hier.