Wenn ein Athlet das Race Across Amerika finisht – hat er viel zu erzählen. Wenn vier Triathleten das Race Across Amerika finishen, dann schreiben sie ein Buch und halten alles auf Video fest.

So geschehen beim “Floro Racing Team”, die im Team zu viert – mit einem über 20 Personen Team mit dem Rad quer durch Amerika fuhren. Im Team die beiden IRONMAN World Championship Finisher Bernhard Goll und Adi Stöger, der erfolgreiche Ultra-Triathlet Peter Brandenburger und der mehrfache Gewinner der “Dezitonnen Wertung” beim Vösendorfer Zehntelman Florian Werner. “Aus meiner Vision wurde unser Ziel” – so lautet das Fazit der vier erfolgreichen Athleten, die heuer den zweiten Platz beim Race Across Amerika belegten.

Von der ersten Idee “Meine Frau hat nicht gleich Nein gesagt” bis zum feierlich zelebrierten Zieleinlauf wurden alle Momente festgehalten und niedergeschrieben. Das gut zu lesende und kurzweilige Buch ist in gut sortierten Buchhandlungen und online auf www.floro.at erhältlich. Und wer Unterhaltung für sein Training auf der Rolle benötigt, sollte sich unbedingt den Film in voller Länge anschauen. Denn nur dann versteht man: “Österreich ist ein Kindergeburtstag” 😉