IRONMAN und IRONMAN 70.3 World Championship 2020 abgesagt

IRONMAN gab heute bekannt, dass aufgrund der anhaltenden Auswirkungen der globalen COVID-19-Pandemie die IRONMAN-World Championship und die IRONMAN 70.3-World Championship abgesagt werden. Die IRONMAN-Weltmeisterschaft wird am 9. Oktober 2021 nach Kailua-Kona, Hawaii, zurückkehren, und die IRONMAN 70.3-Weltmeisterschaft wird am 17. und 18. September 2021 in St. George, Utah, USA, stattfinden. IRONMAN arbeitet daran, Taupō, Neuseeland, als Austragungsort für die IRONMAN 70.3-Weltmeisterschaft 2022 zu sichern.