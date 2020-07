Garmin Connect: Serverprobleme und Gerüchte über Hackerangriff

Bereits seit über 24 Stunden ist Garmin Connect nicht mehr erreichbar. Dies äussert sich in Problemen in der Synchronisation mit der App. Ebenfalls nicht möglich ist das Einsehen von Trainingsaktivitäten.

Garmin-Nutzer können aktuell ihre Trainingsdaten von Smartwatch und Fitness-Tracker nicht einsehen oder hochladen. “Es werden Wartungsarbeiten durchgeführt. Versuchen sie es später erneut” – ist in der App Garmin Connect zu lesen. Bei den mysteriösen “Wartungsarbeiten”, die bereits seit dem frühen Morgen des 23. Juli andauern, handelt es sich offenbar um einen schweren Ausfall der Garmin-Server. Dies teilt der Hersteller nun via Facebook mit.

Neben Garmin Connect ist auch das Support-Forum von Garmin betroffen. Auch telefonisch, per Mail oder Chat ist der Hersteller derzeit aufgrund der Störung nicht erreichbar. Man arbeite mit Hochdruck an einer Lösung, mit diesen Worten schließt der Hersteller das Statement.

Auch der Online-Shop von Garmin ist betroffen. Beim Versuch, ein Produkt zu kaufen erhält man eine Fehlermeldung.

Die taiwanische Webseite ITHome berichtet unter Berufung auf einen Leser, dass die Garmin-Systeme von einer Ransomware attackiert wurden. Dies will der Informant aus einer internen Nachricht des Unternehmens an alle Mitarbeiter erfahren haben. Demnach werde die Produktion und Entwicklung für zwei Tage still gelegt. Karten- und Software-Updates werden in dieser Zeit nicht ausgeliefert. Eine offizielle Bestätigung zu den Gerüchten gibt es jedoch seitens des Unternehmens noch nicht.