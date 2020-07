Ausee Triathlon Blindenmarkt steht in den Startlöchern

Neues Jahr, neuer Ausee Triathlon Blindenmarkt! Bereits zum 32. Mal geht die Traditionsveranstaltung als Sprint-Distanz am 15. August 2020 in Blindenmarkt über die Bühne.

„Lange haben wir getüftelt, Zeitpläne und Streckenpläne angepasst, Sicherheitsvorkehrungen getroffen und jetzt sind wir bereit“, freut sich Christoph Schwarz. Der Ausee Triathlon Blindenmarkt gehört zu den schönsten und bekanntesten Sprinttriathlon-Veranstaltungen in Niederösterreich. „Besonders in Zeiten wie diesen ist es großartig starke Partner, die zu der Veranstaltung halten, als Unterstützung zu haben. “, so Schwarz.

„Ein besonderer Dank gilt den Anrainern und Besitzern der Auseen in Blindenmarkt. Erst durch sie wird dieser einzigartige Bewerb überhaupt ermöglicht!“. Auch die Marktgemeinde Blindenmarkt, allen voran Bürgermeister Franz Wurzer, freut sich auf die 32. Ausgabe des Traditionsbewerbs. Der Startschuss fällt am 15. August um 9:30 Uhr. Gestartet wird über die Sprint-Distanz in drei Startwellen.

Aufgrund der COVID-19 Verordnungen ist die Teilnehmerzahl auf 240 Personen limitiert!