Der mexikanische Triathlet Tomas Rodriguez Hernandez wurde vorläufig gesperrt

Der Mexikaner Tomas Rodriguez Hernandez wurde nach seinem überraschenden Sieg beim IRONMAN Texas Anfang des Jahres wegen eines Anti-Doping-Verstoßes vorläufig vom Triathlon-Wettkampf suspendiert.

Der 25-jährige Rodriguez Hernandez sorgte im April für Schlagzeilen, als er beim IRONMAN Texas einen beeindruckenden Marathon in 2:34:14 lief und damit einen überraschenden Sieg erzielte. Anschließend boten ihm die Organisatoren des Challenge Roth im vergangenen Monat einen finanziellen Bonus an, wenn er die Marathonmarke von 2:30 Stunden im Langstrecken-Triathlon brechen würde. Doch er zog sich kurzfristig aus dem Klassiker in Deutschland zurück und nannte persönliche Gründe.

Erklärung der ITA

Am Dienstag (6. August) gab die Internationale Test Agentur (ITA) bekannt, dass bei Rodriguez Hernandez bei einem Wettkampf-Test beim IRONMAN Texas am 27. April Clomifen (S4. Hormon- und Stoffwechselmodulatoren) nachgewiesen wurde. Die ITA bestätigte, dass Rodriguez Hernandez über den Fall informiert wurde und gemäß Artikel 7.4.2 der Anti-Doping-Regeln des IRONMAN (IRONMAN ADR) vorläufig suspendiert wurde. Rodriguez Hernandez beantragte die Öffnung und Analyse der B-Probe, die das Ergebnis der A-Probe bestätigte. Der Athlet legte außerdem Widerspruch gegen die Verhängung der vorläufigen Suspendierung ein.

Was passiert als nächstes?

Die ITA hat einen Verstoß gegen die Anti-Doping-Regeln gemäß Artikel 2.1 und/oder 2.2 des IRONMAN ADR festgestellt. Der Fall wird an das Internationale Anhörungspanel, das gemäß Artikel 8 des IRONMAN ADR die erste Instanz von IRONMAN ist, zur Anhörung überwiesen.