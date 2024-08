Wir freuen uns, dass unsere Sportart viele Neueinsteiger anzieht. Das Interesse am Sport ist ungebrochen. Vor allem Neueinsteiger stehen aber vor mancher Hürde vor ihrem ersten Triathlon. Während man sich Trainings- und Materialtipps gerne bei Freunden holt, vergisst man gerne die “Regelkunde”. Anders als bei reinen Laufveranstaltungen besteht Triathlon nicht nur aus Schwimmen, Radfahren und Laufen, sondern es gilt, auch gewisse Regeln einzuhalten, um für allen Teilnehmern eine bestmögliche Rennerfahrung zu bieten.

In einem gemeinsamen Meeting mit Trinews und dem Österreichischen Triathlon Verband, hat sich der ÖTRV entschieden in regelmäßigen Abständen Onlineseminare anzubieten, um den Triathlon-Rookies den Einstieg in den Sport zu erleichtern. Eingeladen sind jedoch alle, vom Anfänger bis zum Profi, welche die wichtigsten Regeln im Triathlonsport in einer einfachen Form vorab erlernen oder auffrischen möchten. Das Seminar Dauer 60-90 Minuten und wir vom stellvertretenden Technischen Direktor des ÖTRV, Werner Michalicka, geleitet. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Nächster Termin wird vor dem Start der Triathlonsaison 2025 sein (vorauss. April 2025).

Das erste derartige Seminar findet am 23.08.2024, 20:00 Uhr über die Online-Videoplattform Zoom statt.

Link zum Seminar via Zoom: https://us02web.zoom.us/j/83056178588

Inhalte: