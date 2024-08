Im würdigen Rahmen des 8. Kraigerseetriathlons wurden heute in Kärnten die Österreichischen Staatsmeistertitel auf der Sprintdistanz ausgetragen. Über 750m Schwimmen, 20km Radfahren und 5km Laufen und Windschattenfreigabe kürte sich Therese Feuersinger zum bereits vierten Mal auf dieser Distanz zur Staatsmeisterin. Bei den Herren konnte Jan Bader seinen Titel vom Vorjahr erfolgreich verteidigen.

Während sich bei den Damen die beiden schwimmstarken Tirolerinnen Tabea Huys und Therese Feuersinger gleich zu Beginn vom Rest des Feldes absetzten und den Titel (mit dem glücklicheren Ende für Feuersinger) auf der Laufstrecke ausfochten, bildete sich bei den Herren nach dem Schwimmen eine 8-köpfige Spitzengruppe am Rad. Nach dem Wechsel auf die Laufstrecke übernahmen die beiden Niederösterreicher Niklas Keller und Jan Bader sowie der Oberösterreicher Peter Luftensteiner die Führung. Zu Beginn der letzten von vier Laufrunden attackierte Bader und nur mehr Luftensteiner konnte mitgehen. Auf den letzten 400m fasste sich Bader ein Herz und setze sich wenige Meter vom Oberösterreicher ab. Genug für den 22-Jährigen, der damit nach 2023 seinen zweiten Staatsmeistertitel seiner jungen Karriere feiern durfte.

Stimmen zum Rennen

„Ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem Rennen. Es war ein sehr harter Tag für mich. Die Tabea und ich haben es uns nicht leicht gemacht. Es war wirklich sehr herausfordernd. Die Strecke war sehr anspruchsvoll, das Wetter noch dazu. Ich war sehr froh, dass ich das Ziel gesehen habe“, freut sich Feuersinger über ihren vierten Staatsmeistertitel auf dieser Distanz – der fünfte insgesamt.

„Ich habe absolut alles gegeben bis zum Schluss. Es war ein super super geiles Battle mit den Jungs. Ich bin mega happy den Titel verteidigen zu können. Jetzt freue ich mich auf ein paar ruhigere Tage, bevor es in die Vorbereitung für den Weltcup in Valencia“, so Bader, der auch die EM Mitte September und die WM Mitte Oktober auf dem Schirm hat.

Ergebnis ÖSTM Sprintdistanz 2024, Damen

1. Therese Feuersinger (TRI-X-Kufstein, T), 1:08:18,29

2. Tabea Huys (MAKE-IT-HAPPEN – Triathlon Zillertal, T), 1:09:58,12

3. Alice Riebler (SU trigonomic Austria, STMK), 1:10:57,94

Ergebnis ÖSTM Sprintdistanz 2024, Herren

1. Jan Bader (LTC Seewinkel, B), 1:00:38,70

2. Peter Luftensteiner (PSV Tri-Linz, OÖ), 1:00:42,46

3. Niklas Keller (RATS Amstetten Sportunion, NÖ), 1:01:01,98