Erst vor knapp einer Woche musste der IRONMAN Austria auf 19. September verschoben werden. Seit etwas über sechs Monaten haben in Österreich die Schwimmbäder geschlossen und viele Athleten haben großen Respekt, die 3,8 Kilometer absolvieren zu können. Unsere Trinews Autorin Jördis Steinegger (Olympiaschwimmerin) gibt wertvolle Tipps für den Wiedereinstieg in das Schwimmtraining, sobald sich für dich Schwimmmöglichkeiten ergeben.

Auch IRONMAN ist sich dieser Herausforderungen bewusst. Neben zahlreichen Informationen, wie dem Return to Racing Ressourcen bietet IRONMAN die einmalige Option, den IRONMAN Austria als Bike & Run Bewerb zu absolvieren.

In den vergangenen 14 Monaten waren die Möglichkeiten für das Schwimmtraining aufgrund von COVID-19 und dessen Auswirkungen für viele Athleten in Europa stark eingeschränkt. Wir sind uns bewusst, dass dies die Vorbereitung auf Triathlon-Rennen im Jahr 2021 stark erschwert hat. Viele von euch haben sich an uns gewandt und den Wunsch geäußert, in diesem Jahr Rennen zu bestreiten, aber gleichzeitig auch Bedenken wegen des fehlenden Schwimmtrainings geäußert. Diese Rückmeldungen nehmen wir sehr ernst.

Aus diesem Grund bieten wir allen Athleten die einmalige Option an, selbst zu entscheiden, ob man das Schwimmen beim IRONMAN Austria-Kärnten absolvieren möchte. Während wir weiterhin alle drei Disziplinen – Schwimmen, Radfahren und Laufen – anbieten werden, verstehen wir, dass einige Athleten aufgrund von unkontrollierbaren Umständen wenige oder keine Schwimmtrainings absolvieren konnten. Wir möchten euch die Möglichkeit geben, individuell entscheiden zu können. Jeder Athlet soll selbst entscheiden, was aufgrund seiner persönlichen Situation die beste Option ist.

Athleten, die diese Option wählen können sich nicht für die IRONMAN World Championship qualifizieren. Die Athleten können sich bis 4. September für diese Option entscheiden.