Nach der Nominierung für den Sports Emmy für die Berichterstattung über die IRONMAN VR Pro Challenge auf Facebook Watchkündigte IRONMAN heute die Rückkehr der Live-Event-Berichterstattung auf Facebook Watch über den IRONMAN Now® Channel an. Die Berichterstattung mit Events aus aller Welt ist zum vierten Jahr in Folge für Fans weltweit auf Facebook Watch verfügbar und beginnt am Samstag, den 1. Mai mit der Intermountain Healthcare IRONMAN® 70.3® North American Championship in St. George, Utah (USA).

IRONMAN wird seine Live-Berichterstattung für ein miteinander verbundenes Publikum produzieren und somit Möglichkeiten für einzigartige Interaktion der Zuschauer durch Facebook-Watch-Partys, Echtzeit-Umfragen, Fan-Diskussionen und nutzergenerierte Inhalte schaffen.

Im Anschluss an den IRONMAN 70.3 in St. George wird die Berichterstattung mit dem ersten Certified Piedmontese IRONMAN Tulsa Triathlon fortgesetzt, der am Sonntag, den 23. Mai stattfindet. Age Group- und Profi-Triathleten treffen sich in Tulsa, Oklahoma, USA, zu einem 226-Kilometer langen Wettkampf, bei dem sie eine 3,8-Kilometer-Schwimmstrecke im Keystone Lake absolvieren, bevor sie die Hügel von Oklahoma auf einer Radstrecke über 180 Kilometer erklimmen und den 42,2-Kilometer-Marathonlauf mit einem Zieleinlauf in der facettenreichen Innenstadt von Tulsa krönen.

Eine ausführliche Berichterstattung wird auch in die Region der Red Rock Canyons in St. George, Utah zurückkehren. Bei den 2021 Intermountain Healthcare IRONMAN 70.3 World Championship presented by Utah Sports Commission am 17. und 18. September werden Top-Profi- und Age Group-Triathleten aus der ganzen Welt ihr Können unter Beweis stellen.

Fans des Triathlonsports können auch in diesem Jahr die Supersapiens IRONMAN World Championship® als das Leuchtturmevent des Ausdauersports einkreisen, welches jährlich in Kailua-Kona, Hawai`i, stattfindet. Die Veranstaltung wird wieder eine ganze Woche lang übertragen, mit dem Höhepunkt einer fast ganztägigen Live-Übertragung des Rennens am Samstag, den 9. Oktober. Die letzte IRONMAN World Championship-Übertragung im Jahr 2019 umfasste mehr als 20 Stunden exklusiver Live-Berichterstattung am Renntag, vom Bodymarking am frühen Morgen bis hin zur Feier der finalen Stunde an der Ziellinie.

Weitere Rennen mit Live-Übertragung werden im Laufe des Jahres bekannt gegeben. Das ganze Jahr über wird die vollständig produzierte Live-Übertragung von IRONMAN- und IRONMAN 70.3-Veranstaltungen von ehemaligen Champions wie Dede Griesbauer, Matt Lieto und Michael Lovato sowie den IRONMAN-Weltmeistern und Hall of Fame-Mitgliedern Paula Newby Fraser und Greg Welch moderiert.