Nach dem IRONMAN 70.3 Graz muss IRONMAN in Österreich auch den IRONMAN Austria verschieben.

Aufgrund der andauernden COVID19-Pandemie und den daraus resultierenden Einschränkungen müssen wir nach Absprache mit den lokalen Behörden leider bekanntgeben, dass der IRONMAN Austria-Kärnten nicht im Juli stattfinden kann und auf den 19. September 2021 verschoben wird.

“Die Enttäuschung unserer Athleten bezüglich dieser Entscheidung können wir mehr als gut verstehen, wir teilen sie. Nichtsdestotrotz sind wir zusammen mit unseren Partnern zu dem Entschluss gekommen, dass eine Austragung des Events im September unter besseren Voraussetzungen stattfinden kann, weshalb wir unsere Athleten so früh wie möglich darüber informieren wollten”, so Race Director Patrick Schörkmayer.

Auch Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser unterstützt die Verschiebung des Traditionsevents in Kärnten: „Die Verschiebung des IRONMAN Austria-Kärnten in den September ist eine notwendige Vorsichtsmaßnahme, die vor allem dafür sorgt, dass rund 4000 Athletinnen und Athleten aus über 50 Nationen die Chance haben, beim weltweit größten und schönsten IRONMAN dabei sein zu können. Zwar deutet erfreulicherweise alles daraufhin, dass wir die Ausbreitung des Coronavirus in den nächsten Wochen erfolgreich in den Griff bekommen und sich die Situation weiter entspannt, jedoch gibt es noch keine abschließend verlässliche Prognose, was Reisebewegungen im Juli betrifft.“

Neben dem Landeshauptmann begrüßt auch Christian Kresse als Geschäftsführer der Kärnten Werbung, dem offiziellen Vertragspartner des IRONMAN Austria-Kärnten, die Verschiebung in den September und ist überzeugt, dass es im Herbst einen erfolgreichen und sicheren IRONMAN in Kärnten geben wird.

“Um dies sicherzustellen, wird unser Team unter der Berücksichtigung der Richtlinien und Empfehlungen der Gesundheitsbehörden weiterhin hart an der Entwicklung und Verfeinerung des Sicherheits- und Schutzkonzeptes arbeiten, um unseren Athleten auch in Zukunft ein außergewöhnliches Rennerlebnis bieten zu können”, so Schörkmayer weiter.

Dem pflichtet auch Christian Schneider, Bürgermeister der Stadt Klagenfurt, bei: „Der IRONMAN Austria-Kärnten ist das wohl bekannteste Ausdauersport-Event Österreichs. Es macht mich als Bürgermeister stolz, Austragungsort dieser einzigartigen Veranstaltung zu sein. Als Aushängeschild der Sportstadt Klagenfurt liefert das Event beeindruckende Bilder mit südländischem Flair, welche jedes Jahr medial rund um den Erdball gehen und einen wichtigen touristischen Impuls bringen sowie der Stadt jugendlichen, innovativen Triathlon-Charme verleihen.“