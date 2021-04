Ab 19. Mai 2021 sind in Österreich Veranstaltungen wieder möglich. Zu den Voraussetzungen für Veranstaltung zählt ein negativer COVID-19 Test. Österreichs führende Triathlon-Veranstalter setzen auf Initiative von Bernhard Keller auf kostenlose COVID-19 Antigen Tests für Athleten und Helfer. “Wir haben uns im Vorfeld intensiv Gedanken dazu gemacht, wie wir Antigen Tests schnell und kostengünstig für die Athleten anbieten können. Mein Freund und Triathlet Florian hat mit seiner Apotheke Massentests auf ein neues Niveau gehoben und wir haben uns sehr gefreut, als er mir angeboten hat, diesen Service Triathlon Veranstaltern in Österreich anbieten zu können,” so Bernhard Keller, der im Hintergrund einen reibungslosen Austausch zwischen den Veranstaltern arrangiert hat.

Bei folgenden Veranstaltungen haben Athleten die Möglichkeit eines kostenlosen COVID-19 Schnelltests:

Weitere Veranstalter können folgen und wir werden die Liste ergänzen.