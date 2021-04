Jetzt kommt endlich wieder die Zeit, in der wir Outdoor in See schwimmen können. Oder zu Hause in unseren Pools planschen können. Pools im Garten bieten im Sommer Abkühlung, haben aber einen entscheidenden Nachteil: Man kann darin keine langen Bahnen schwimmen. Mit dem Gerät von Monika Steidl und Markus Kubitschek soll das anders sein. Sie haben den „Poolathlete“ erfunden.

Der Poolathlete ist das innovativste Schwimmtrainings-System für den Pool und die Alternative zu einer Gegenstromanlage. Das Poolathlete-System besteht aus einem federnden Kunststoff-Arm, einem festen Seil und einem Hüftgurt. Dieses Konzept ermöglicht das Schwimmen im Pool auch bei kleinen Pools schon ab 3m Länge bzw. Durchmesser. In Österreich schwören bereits die beiden Pertl-Brüder auf das Training im eigenen Pool mit dem Poolathlete.

Durch die Schwimm-Bewegung entsteht Energie, die in dem Stab am Beckenrand „gespeichert“ und vor dem nächsten Zug wieder freigegeben wird. Dadurch wird der Schwimmer immer wieder zurückgezogen. So kann man praktisch nonstop auf der Stelle schwimmen.