Der Salzburger Firmen Triathlon versteht sich als Teamsportevent und bietet die Möglichkeit, Triathlonluft zu schnuppern, wobei jeder Teilnehmer nur 1 Disziplin absolvieren muss.

Duathlon mit Laufen – Radfahren – Laufen!

Für alle Nichtschwimmer gibt es 2023 erstmals auch die Möglichkeit einer Duathlon-Staffel, welche aus nur 2 Personen besteht. Beim Duathlon wird das Schwimmen durch eine verkürzte Laufstrecke ersetzt, beide Laufpassagen müssen von derselben Person zurückgelegt werden.

So startet Teilnehmer 1 mit einer Laufrunde über 2,3 Kilometer in den Wettkampf, übergibt an Teilnehmer 2 zur 7,8km langen Radstrecke und dann beendet Teilnehmer 1 wieder mit einer 3,4km langen Laufrunde. Mit Ergänzung dieser Triathlon-Disziplin reagieren die Veranstalter auf die Rückmeldung der Teilnehmer „dass es immer sehr schwierig sei, einen freiwilligen Schwimmer zu finden und dann oft keine Staffeln zu Stande kämen“.

Beim klassischen Triathlon sind die kurzen Distanzen mit 180 Meter Schwimmen, etwa 8 Kilometer Radfahren und knapp 4 Kilometer Laufen für Jedermann schaffbar und die ausgelassene Stimmung spornt Jahr für Jahr zu tollen Teamleistungen an.

Besonderer Schwerpunkt für Lehrlinge!

Ebenfalls neu eingeführt wurde eine gesonderte Lehrlingswertung. „Damit möchten wir unsere zukünftigen Fach- und Führungskräfte für Teamsport und Bewegung begeistern und ihnen ebenfalls die Möglichkeit zum Netzwerken geben“, so die Veranstalter der Betriebssportorganisationen von WK und AK Salzburg.

Die Besonderheit bei der Lehrlingswertung ist, dass die Staffeln aus Lehrlingen unterschiedlicher Betriebe zusammengesetzt werden können, so können sie mit ihren Freunden aus anderen Betrieben an den Start gehen. Es gibt kein Alterslimit, die Teilnehmer müssen lediglich den Berufsstand „Lehrling“ haben.

Informationen zur Veranstaltung!

Die Anmeldung zum 11. Salzburger Firmen Triathlon ist seit 1. März geöffnet und kann bis 30. Mai um 12:00 Uhr online vorgenommen werden.

Das Veranstaltungsgelände befindet sich an den Salzachseen, Parkmöglichkeiten sind vor Ort und beim Messezentrum gegeben. Den Wettkampf werden um 15:00 Uhr die Duathlon-Staffeln eröffnen, danach werden im 10-Minuten Abstand die nachfolgenden Staffeln auf die Strecke geschickt.

Die Siegerehrung findet im Rahmen der Salzburger Dult statt. Dabei werden nicht nur die Klassensiegerteams der Kategorien weiblich, männlich und mixed geehrt, sondern auch die jeweils schnellsten Teams aus den Bezirken.



Hard Facts