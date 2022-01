Der IRONMAN Austria 2022 findet am 3. Juli in Klagenfurt statt. Der IRONMAN Austria 2021 war als reines Damen-Profi Rennen geplant, doch COVID-19 warf die Pläne von IRONMAN über den Haufen. 2021 standen sowohl Profi Damen wie auch Profi Herren an der Startlinie am Wörthersee.

2022 ist am Wörthersee allerdings ein reines Profi Herren Rennen geplant. Während es bei den meisten Rennen mehrere Qualifikationsplätze für die IRONMAN World Championship 2022 auf Hawaii gibt, kämpfen die Profis in Klagenfurt nur um einen Slot und ein Preisgeld in der Höhe von 50.000 US Dollar.