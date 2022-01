Wir haben für euch eine Übersicht über alle IRONMAN Rennen im Jahr 2022 in Österreich und Weltweit. Mit dem IRONMAN Austria am 3. Juli und IRONMAN 70.3 Zell am See am 28. August werden gleich zwei Bewerbe in Österreich ausgetragen.

09-01-2022 Ironman 70.3 Pucon Chile 06-02-2022 Ironman 70.3 Panama Panama 20-02-2022 Ironman 70.3 Geelong Australia 25-02-2022 Ironman 70.3 Oman Oman 05-03-2022 Ironman 70.3 Dubai United Arab Emirates 05-03-2022 Ironman 70.3 New Zealand New Zealand 05-03-2022 Ironman New Zealand New Zealand 06-03-2022 Ironman 70.3 Subic Bay Philippines 06-03-2022 Ironman 70.3 Taitung Taiwan 06-03-2022 Ironman Philippines Philippines 19-03-2022 Ironman 70.3 Lanzarote Spain 20-03-2022 Ironman 70.3 Puerto Rico Puerto Rico, USA 20-03-2022 Ironman 70.3 Melbourne Australia 27-03-2022 Ironman 70.3 Punta del Este Uruguay 27-03-2022 Ironman 70.3 San Juan Argentina 02-04-2022 Ironman 70.3 Oceanside USA 03-04-2022 Ironman 70.3 Texas USA 03-04-2022 Ironman 70.3 Acapulco Mexico 03-04-2022 Ironman African Championship South Africa 03-04-2022 Ironman 70.3 Nelson Mandela Bay South Africa 10-04-2022 Ironman Taiwan Taiwan 23-04-2022 Ironman Texas USA 24-04-2022 Ironman 70.3 Florianopolis Brazil 01-05-2022 Ironman 70.3 Port Macquarie Australia 01-05-2022 Ironman Australia Australia 07-05-2022 Ironman 70.3 Alcúdia-Mallorca Spain 07-05-2022 Ironman 70.3 Gulf Coast USA 07-05-2022 Ironman World Championship St. George USA 08-05-2022 Ironman 70.3 Vietnam Vietnam 14-05-2022 Ironman Mallorca Spain 21-05-2022 Ironman Lanzarote Spain 22-05-2022 Ironman 70.3 Pays d’Aix-en-Provence France 22-05-2022 Ironman Pays d’Aix-en-Provence France 22-05-2022 Ironman 70.3 Marbella Spain 22-05-2022 Ironman 70.3 Chattanooga USA 22-05-2022 Ironman Tulsa USA 29-05-2022 Ironman 70.3 Kraichgau Germany 29-05-2022 Ironman 70.3 Victoria Canada 29-05-2022 Ironman Brazil Brazil 04-06-2022 Ironman 70.3 Hawaii USA 05-06-2022 Ironman 70.3 Durban South Africa 05-06-2022 Ironman 70.3 Virginia’s Blue Ridge USA 05-06-2022 Ironman Hamburg Germany 12-06-2022 Ironman 70.3 Staffordshire UK 12-06-2022 Ironman 70.3 Warsaw Poland 12-06-2022 Ironman 70.3 Eagleman USA 12-06-2022 Ironman 70.3 Cairns Australia 12-06-2022 Ironman Cairns Australia 12-06-2022 Ironman Des Moines USA 19-06-2022 Ironman 70.3 Goseong Korea 19-06-2022 Ironman 70.3 Luxembourg – Région Moselle Luxembourg 19-06-2022 Ironman 70.3 Switzerland Switzerland 19-06-2022 Ironman 70.3 Rio de Janeiro Brazil 25-06-2022 Ironman 70.3 Lombok Indonesia 26-06-2022 Ironman 70.3 Elsinore Denmark 26-06-2022 Ironman 70.3 Nice France 26-06-2022 Ironman 70.3 Westfriesland Netherlands 26-06-2022 Ironman 70.3 Coeur d’Alene USA 26-06-2022 Ironman 70.3 Lubbock USA 26-06-2022 Ironman 70.3 Mont Tremblant Canada 26-06-2022 Ironman 70.3 Steelhead USA 26-06-2022 Ironman Frankfurt Germany 26-06-2022 Ironman France Nice France 02-07-2022 Ironman 70.3 Finland Finland 03-07-2022 Ironman 70.3 Les Sables d’Olonne-Vendée France 03-07-2022 Ironman Kärnten-Klagenfurt Austria 03-07-2022 Ironman UK UK 03-07-2022 Ironman 70.3 Andorra Andorra 10-07-2022 Ironman 70.3 Jönköping Sweden 10-07-2022 Ironman 70.3 Muskoka Canada 10-07-2022 Ironman 70.3 Musselman USA 10-07-2022 Ironman Switzerland Thun Switzerland 10-07-2022 Ironman Vitoria-Gasteiz Spain 10-07-2022 Ironman 70.3 Oregon USA 17-07-2022 Ironman 70.3 St. Petersburg Russia 24-07-2022 Ironman 70.3 Desaru Coast Malaysia 24-07-2022 Ironman 70.3 Ohio USA 24-07-2022 Ironman Lake Placid USA 31-07-2022 Ironman 70.3 Calgary Canada 31-07-2022 Ironman 70.3 Dresden Germany 06-08-2022 Ironman 70.3 Boulder USA 06-08-2022 Ironman Tallinn Estonia 06-08-2022 Ironman 70.3 Maastricht Netherlands 07-08-2022 Ironman Maastricht Netherlands 07-08-2022 Ironman 70.3 Philippines Philippines 07-08-2022 Ironman 70.3 Gdynia Poland 07-08-2022 Ironman Gdynia Poland 07-08-2022 Ironman 70.3 Maceió Brazil 07-08-2022 Ironman 70.3 Tallinn Estonia 07-08-2022 Ironman Alaska USA 07-08-2022 Ironman 70.3 Swansea UK 13-08-2022 Ironman 70.3 Ireland Ireland 13-08-2022 Ironman Finland Finland 14-08-2022 Ironman 70.3 Astana Kazakhstan 14-08-2022 Ironman Ireland Ireland 14-08-2022 Ironman Kazakhstan Kazakhstan 20-08-2022 Ironman 70.3 Vichy France 20-08-2022 Ironman Kalmar Sweden 21-08-2022 Ironman Copenhagen Denmark 21-08-2022 Ironman Mont-Tremblant Canada 21-08-2022 Ironman Vichy France 28-08-2022 Ironman 70.3 Zell am See-Kaprun Austria 28-08-2022 Ironman 70.3 Duisburg Germany 28-08-2022 Ironman Canada Canada 10-09-2022 Ironman 70.3 Atlantic City USA 10-09-2022 Ironman 70.3 Wisconsin USA 11-09-2022 Ironman 70.3 Santa Cruz USA 11-09-2022 Ironman 70.3 Michigan USA 11-09-2022 Ironman 70.3 Sunshine Coast Australia 11-09-2022 Ironman 70.3 São Paulo Brazil 11-09-2022 Ironman UK UK 11-09-2022 Ironman Wisconsin USA 11-09-2022 Ironman 70.3 Erkner Germany 17-09-2022 Ironman Italy Emilia-Romagna Italy 17-09-2022 Ironman Maryland USA 18-09-2022 Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna Italy 18-09-2022 Ironman 70.3 Weymouth UK 18-09-2022 Ironman 70.3 Washington USA 18-09-2022 Ironman 70.3 Timberman USA 25-09-2022 Ironman 70.3 Augusta USA 25-09-2022 Ironman 70.3 Cozumel Mexico 25-09-2022 Ironman 70.3 Western Sydney Australia 25-09-2022 Ironman 70.3 Venice-Jesolo Italy 25-09-2022 Ironman Chattanooga USA 01-10-2022 Ironman 70.3 Muncie USA 01-10-2022 Ironman 70.3 Memphis USA 02-10-2022 Ironman 70.3 Barcelona Spain 02-10-2022 Ironman 70.3 Kenting Taiwan 02-10-2022 Ironman Barcelona Spain 06-10-2022 Ironman World Championship Kona USA 15-10-2022 Ironman 70.3 North Carolina USA 15-10-2022 Ironman Portugal – Cascais Portugal 16-10-2022 Ironman 70.3 Portugal – Cascais Portugal 16-10-2022 Ironman 70.3 Arizona USA 16-10-2022 Ironman 70.3 Porec Croatia 23-10-2022 Ironman 70.3 Sardegna Italy 23-10-2022 Ironman California USA 28-10-2022 Ironman 70.3 World Championship St. George USA 30-10-2022 Ironman 70.3 Tangier Morocco November (TBA) Ironman 70.3 Egypt Egypt 05-11-2022 Ironman Florida USA 06-11-2022 Ironman 70.3 Turkey Turkey 06-11-2022 Ironman 70.3 Fortaleza Brazil 06-11-2022 Ironman 70.3 Mossel Bay South Africa 13-11-2022 Ironman 70.3 Melbourne Australia 20-11-2022 Ironman Arizona USA 20-11-2022 Ironman Cozumel Mexico December (TBA) Ironman Coeur d’Alene USA 04-12-2022 Ironman 70.3 Indiana Wells USA 04-12-2022 Ironman Western Australia Australia 04-12-2022 Ironman 70.3 Western Australia Australia 10-12-2022 Ironman 70.3 Taupo New Zealand 11-12-2022 Ironman 70.3 Florida USA 2022 (TBA) Ironman 70.3 Bahrain Bahrain 2022 (TBA) Ironman 70.3 Bangsaen Thailand 2022 (TBA) Ironman 70.3 Bintan Indonesia 2022 (TBA) Ironman 70.3 Davao Philippines 2022 (TBA) Ironman 70.3 Goa India 2022 (TBA) Ironman 70.3 Langkawi Malaysia 2022 (TBA) Ironman 70.3 Liuzhou China 2022 (TBA) Ironman 70.3 Shanghai China 2022 (TBA) Ironman 70.3 Xi’an China 2022 (TBA) Ironman 70.3 Xiamen China 2022 (TBA) Ironman 70.3 Champeche Mexico 2022 (TBA) Ironman 70.3 Los Cabos Mexico 2022 (TBA) Ironman 70.3 Maine USA 2022 (TBA) Ironman 70.3 Monterrey Mexico 2022 (TBA) Ironman 70.3 St. George USA 2022 (TBA) Ironman 70.3 Superfrog USA 2022 (TBA) Ironman 70.3 Waco USA 2022 (TBA) Ironman 70.3 Buenos Aires Argentina 2022 (TBA) Ironman 70.3 Cartagena Colombia 2022 (TBA) Ironman 70.3 Ecuador Ecuador 2022 (TBA) Ironman 70.3 Salalah Oman 2022 (TBA) Ironman Gurye Korea 2022 (TBA) Ironman Malaysia Malaysia 2022 (TBA) Ironman Argentina Argentina