Im Jahr 2020 wechselte IRONMAN erneut den Eigentümer. Aktueller Eigentümer ist nun Advance, die IRONMAN für 730 Millionen US Dollar von der Wanda Sports Group übernommen haben.

Wie wurde aus einem teilnehmerbasierten Sport ein Dreiviertel-Milliarden-Dollar-Geschäft?

Der Anfang in Honolulu

Die Ironman-Weltmeisterschaft begann als Challenge – Wer ist der fitteste Athlet? Ein Schwimmer? Ein Radfahrer oder ein Läufer? Die Debatte fand bei einer Preisverleihung statt und US Navy Commander John Collins schlug vor, die Frage in einem Rennen zu klären, das das Waikiki Rough Water Swim, das Around Oahu Bike Race und den Honolulu Marathon kombinierte. Collins und seine Frau Judy hatten beide an der ersten Triathlon-Veranstaltung in San Diego im Jahr 1974 teilgenommen. Als sie 1978 schließlich das erste Ironman-Rennen in Honolulu veranstalteten, war Commander Collins einer der 14 Teilnehmer.

Nach einigen Rennen fragte Collins die Besitzer des Nautilus Fitness Centers in Honolulu, Hank Grundman und Valerie Silk, ob sie die Veranstaltung übernehmen möchten. Sie haben Ja gesagt und das Rennen 1980 organisiert. Silk, die den größten Teil der Arbeit in der Vorbereitung geleistet hatte, übernahm 1981 das Rennen, nachdem sich das Paar getrennt hatte.

Die erste Zahlungen rund um Ironmans Besitz erfolgte einige Jahre später. In einem Interview mit Scott Tinley im Jahr 2015 erklärte Silk, wie ihr Ex-Mann für seine Mitbeteiligung an der Ironman-Veranstaltung bezahlt wurde. Einige Tage vor dem Rennen 1983 forderte Grundman 145.000 US-Dollar für seine Mitarbeit am Rennen. Silk hatte nicht so viel Geld, aber ein Mann namens Don Carlsmith erklärte sich bereit, ihr das Geld als Gegenleistung für einen Anteil von 49 Prozent zu geben.

IRONMAN Corporation zieht nach Florida

In den 1980er Jahren begann das Wachstum der Marke Ironman so wirklich zu steigen. Qualifikationsrennen fanden auf der ganzen Welt statt und die Berichterstattung von ABCs Wide World of Sports über die Veranstaltung trug zur Popularität des Rennens bei. Ende 1989 verkaufte Silk Ironman an einen Augenchirurgen in Florida, Dr. Pitt Gills. Gills war selbst ein begeisterter Triathlet und Langstreckentriathlet und hatte durch Immobilien wie fast zufällig ein großes Vermögen gemacht. Nachdem er ein Jahr lang stark in Orangen investiert hatte, wäre er fast bankrott gegangen, als Frost die Ernte zerstörte. Anstatt Orangen zu verkaufen, holte Gills alle Orangen-Bäume wieder heraus und entwickelte das gesamte Land. Neben seiner florierenden medizinischen Praxis und vielen anderen Unternehmen wurde er einer der größten Landentwickler Floridas.

Es wird berichtet, dass Gills Ironman von Silk für 3 Millionen US-Dollar gekauft hat. Er gründete die World Triathlon Corporation (WTC), die die Marke kommerzialisieren und ihre Reichweite noch weiter ausbauen wollte. 1998 ernannte er Lew Friedland zum Präsidenten des WTC, der die Markenbekanntheit von Ironman auf der ganzen Welt dramatisch ausbaute, indem er viele weitere Rennen in die Qualifikationsserie aufnahm. Es war Friedland, der Graham Fraser den Weg ebnete, zum Beispiel den Ironman North America zu gründen.

Providence Equity Partners, dann Wanda

Als das Private-Equity-Unternehmen Providence Equity Partners (PEP) im September 2008 WTC für einen nicht genannten Betrag erwarb (Gerüchten zufolge beliefen sich die Kosten auf 80 bis 100 Millionen US-Dollar), veranstaltete oder lizenzierte das Unternehmen 53 Langstrecken- und Halbdistanzrennen auf der ganzen Welt.

PEP baute die globale Präsenz des Unternehmens weiter aus und holte zahlreiche weiter Veranstaltungen in das Ironman Boot. Als die in China ansässige Wanda Group Ironman im Jahr 2015 für 650 Millionen US-Dollar kaufte (und angeblich auch 220 Millionen US-Dollar Schulden übernommen hat), sollte Ironman für das Jahr einen Umsatz von 183 Millionen US-Dollar erwirtschaften und erzielte eine Wachstumsrate von 21 Prozent in den vorangegangenen vier Jahren.

Im Juli 2019 schloss Ironman einen Börsengang in den USA ab und sammelte 190,4 Millionen US-Dollar – weit hinter dem Ziel von 500 Millionen US-Dollar. Dokumente aus diesem Börsengang bieten einige interessante Einblicke in das Wachstum und das Einkommen des Unternehmens.

Im Laufe der Jahre war Ironman über Triathlon-Events hinaus gewachsen und besaß auch eine Reihe von Lauf- und Radrennen. Das Unternehmen veranstaltete 2016 232 Veranstaltungen, 266 im Jahr 2017 und 326 im Jahr 2018. Trotz des dramatischen Anstiegs der Veranstaltungen blieb der Umsatz in diesen Jahren zwischen 91,1 und 91,9 Mio. USD relativ konstant.

Vorverkauf

Das bringt uns zum aktuellsten Ironman-Verkauf. Mit dem Abschluss im letzten Jahr erwarb Advance, ein Familienunternehmen, das Conde Nast gehört, die Ironman Group für 730 Millionen US-Dollar. Dies impliziert anscheinend, dass Wanda Geld für ihre Ironman-Geschäfte verlieren wird, nachdem sie Berichten zufolge über 850 Millionen US-Dollar für das Unternehmen ausgegeben haben. Eine Summe, die die zusätzlichen Investitionen in andere Veranstaltungen nicht einschließt. Seit Dalian Wanda Ironman im Jahr 2015 übernahm, war die Wanda Sports Group auf Einkaufstour und kaufte die Rock’n’Roll Marathon Serie 2017. Zu den weiteren Laufveranstaltungen zählt der Singapore Marathon, der Auckland Marathon und der Marathon Bordeaux.

Weitere Einkäufe wird es in den nächsten Jahre wohl nicht geben, müssen sich die neuen Eigentümer nicht zuletzt aufgrund der COVID-19 Pandemie und deren Folgen erst konsolidieren und den Kauf verkraften.