Unsere Duathlon- und Triathlon Elite Athleten sind schon in guter Form. Bei den Österreichischen Indoor Leichtathletikmeisterschaften in Linz liefen Sandrina Illes und Julia Hauser über 3.000 Meter auf das Podest.

Mit sehr großen COVID-19 Sicherheitsmaßnahmen wie einem COVID-19 Test vor dem Eintritt in das Stadion und strikter FFP2 Maskenpflicht bis zum Lauf fanden die Österreichischen Meisterschaften in Linz auf der Gugl statt. Nur wenige Meter neben dem ersten nationalen Leichtathletik-Höhepunkt arbeiteten die Bagger am Abriss des ehrwürdigen Linzer Stadions.

Nach einer starken Leistung am Samstag über 1.500 Meter wollte Illes am Sonntag die Medaille über 3.000 Meter holen. “Julia Mayer hat super Tempoarbeit gemacht und in den letzten beiden Runden hab ich dann versucht, irgendwie vorbeizukommen. Jeder Tempoverschärfung meinerseits konnte sie allerdings standhalten, sodass der Überholversuch nicht gelang und ich recht lange weiter außen laufen musste. Dafür konnten wir Julia Hauser dadurch vom Überholversuch abhalten. Im Zielsprint war Julia dann 24 Hundertstel vor mir und es ging sich “nur” Silber für mich aus, praktisch zeitgleich mit meiner Vorjahresleistung und ein paar Sekunden über meiner Bestleistung von 9:29min.” zeigte sich Illes mit dem zweiten Rang zufrieden. Rang drei ging an Julia Hauser.

Die 1.000 Meter Durchgangszeiten von Illes zum Überblick:

3:11

3:14

3:10min

Gesamtzeit 3000m: 9:35:14min