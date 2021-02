Die Massagepistole Hypervolt GO von Hyperice möchte neue Standards im Bereich Entspannung und Regeneration setzen. Die mobile Massagepistole ist immer und überall einsatzbereit, sehr leicht und ermöglicht eine Tiefenentspannung für die Muskulatur. Sie ist der kleine Bruder der Hypervolt von Hyperice, die ihre jahrelange Erfahrung in die Entwicklung der mobilen Massagepistole gesteckt haben. “Muskelkater oder muskuläre Verspannungen können gelindert, die Regenerationszeit und Heilungsprozesse verkürzt und die allgemeine Gesundheit des Weichgewebes verbessert werden,” erklärt Marisa Leitner den Einsatzbereich von Massagepistolen.

Die Theorie hinter Hypervolt

Bei einer Behandlung mit dem Hypervolt GO wird mechanische Energie über die Vibration des “Hammers” in den Muskel eingeleitet. Nun liegt es an den Mechanorezeptoren, die an der Haut und den Faszien sitzen, diese Vibrationen zu verarbeiten. Sie kommunizieren mit den Muskelspindeln und durch die gezielte Anwendung wird der Muskel weicher.

Luo X, Zhang J, Zhang C, He C, Wang P. zeigten in der Studie “The effect of whole-body vibration therapy on bone metabolism, motor function, and anthro-pometric parameters in women with postmenopausal osteoporosis”, dass die Skelettmuskulatur am besten auf den Frequenzbereich zwischen 20 und 50 Herz anspricht. Den Studien entsprechend steigt die Flexibilität der unteren Extremitäten bei einer Behandlungsdauer zwischen 20 Sekunden und 5 Minuten und zwei bis fünf Wiederholungen.

Der Hypervolt GO im Praxistest

Der Hypervolt GO kann in drei unterschiedlichen Intensitäten betrieben werden. Die gerade aktivierte Stufe wird über LEDs angezeigt. Mit bis zu 3.200 Schlägen pro Minuten ist der Hypervolt GO auch für Profisportler eine Option. Neben den beiden unterschiedlichen Kopfaufsätzen sind im Lieferumfang auch noch ein Ladegerät sowie drei Steckeradapter inkludiert. Besonders vorteilhaft: Der Hypervolt GO hat eine TSA Zulassung – kann also auf Reisen im Flugzeug im Handgepäck mitgenommen, und jederzeit verwendet werden. Die Batterielaufzeit des Hypervolt GO beträgt 2,5 Stunden.

So nimmst du den Hypervolt GO in Betrieb

Zum Anschalten einfach den Knopf am Griff des Hypervolts 2-3 Sekunden drücken, bis der LED-Ring unten am Akku grün aufleuchtet

Die verschiedenen Massagestufen aktivierst du durch ein-/zwei-/dreifaches Drücken des Einschaltknopfes

Den Ruhemodus aktivierst du, indem du viermal den Einschaltknopf drückst

Zum Ausschalten bleibst du einfach 2-3 Sekunden auf dem Einschaltknopf, bis der LED-Ring erlischt

Unterschiedliche Kopfaufsätze

Der Hypervolt GO wird, wie bereits erwähnt, mit zwei Kopfaufsätzen geliefert. Der flachere Kopf verbreitet den Massageeffekt. Der Kugelkopf dient dazu, sich auf Spannungspunkte zu konzentrieren und diese gezielt behandeln zu können.