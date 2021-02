Die unsichere Situation in Bezug auf die Coronavirus-Pandemie führte zu diesem Schritt. “Unter den gegebenen Voraussetzungen ist an keine sichere Durchführung für euch Sportler/innen, für die unzähligen ehrenamtlichen Helfer und Zuschauer zu denken. Weiters ist nicht abzuschätzen wie viele Teilnehmer zugelassen werden, ob und wann überhaupt Bewilligungen erteilt werden und wie es sich mit den Grenzübertritten (sowohl im Rennen, als auch für die anreisenden Teilnehmer) entwickeln wird”, so Philipp Schähle vom OK-Team.

Das OK-Team des Bregenzer Triathlons blickt aber bereits optimistisch ins Jahr 2022: “Eines können wir euch versprechen: Wir können es nicht erwarten, in einem hoffentlich “normalen” Jahr 2022 mit euch gemeinsam in den wunderschönen Bodensee zu hechten, den Pfänder zu umrunden und die letzten Meter an der malerischen Bregenzer Flaniermeile zu genießen! Wir möchten uns aufs Herzlichste bei unseren treuen fast 200 Starter/innen von letztem Jahr bedanken, die angemeldet geblieben sind. Da die neue Anmeldung nicht geöffnet wurde, bleibt alles beim Alten: Die Startplätze werden auf kommendes Jahr kostenlos übertragen, allfällige Startgelderhöhungen kommen bei euch nicht zu tragen. Denjenigen, die sich abmelden müssen/wollen, werden wir wie gewohnt die Anmeldegebühren abzüglich 10,- € Bearbeitungsgebühr rücküberwiesen. Es bleibt uns nur zu hoffen, dass die “normale” Realität uns möglichst rasch wieder einholt und einem Triathlonfest in Bregenz im kommenden Jahr nichts im Wege steht (der Termin wird voraussichtlich der 19. Juni 2022 werden)”, so Schähle abschließend.