Beim ersten Weltcup Rennen der Saison 2022 und dem Start der Olympiaqualifikationsperiode bestätigte die Wienerin Julia Hauser heute mit einem 10. Platz in einer Zeit von 1:01:17 Stunden über die Sprint Distanz (750 m Schwimmen, 20 km Radfahren 5 km Laufen) ihre Leistung nach dem 12.Platz beim WTCS Rennen vor 14 Tage in Yokohama. Nur 51 Sekunden betrug der Rückstand auf die französische Siegerin Sandra Dodet. Zweite wurde die Schweizerin Julie Derron vor der Brasilianerin Luisa Babptista. „Generell ein solides Rennen, aber mega schade, hätte noch besser sein können. Ich bin nach der ersten Laufrunde explodiert, da ich den Rückstand von der Wechselzone aufholen wollte. In der 2. Runde ging nichts mehr. Mit letzter Anstrengung habe ich den 10. Platz noch gesichert“, so Julia Hauser über ihr Rennen.

Auf einem anspruchsvollen Kurs, in Sardinien, mit 3 harten Anstiegen beim Radkurs, befand sich die 28 jährige Tri Kagran Athletin nach einem guten Schwimmen im Hauptfeld. In der Wechselzone zum Laufen verlor sie jedoch zu viel Zeit beim Anziehen ihrer Schuhe und lief als einer der letzten der 24.Athletinnen aus der Wechselzone. Nach der 1. Laufrunde befand sich Hauser an der 7. Stelle, musste aber dann Tribut zollen und sicherte sich noch den 10. Platz. „Nach Yokohama gab es noch einen harten Trainingsblock für mich, war nicht ganz frisch. Am Rad habe ich mich sicher gefühlt und habe in der ersten Laufrunde anscheinend zu viel gewollt, es war denke ich eine solide Leistung von mir“, kommentiert Julia Hauser ihr Ergebnis.

Auf Rang 13 mit fünf Sekunden Rückstand auf Hauser kam Lisa Perterer über die Ziellinie. Tanja Stroschneider lief nach 01:04:15 Stunden auf Rang 32 über die Ziellinie.

Bei den Herren mussten Luis Knabl und Lukas Pertl das Rennen vorzeitig beenden. Leon Pauger lief auf den guten 19. Gesamtrang. Martin Demuth kam auf Rang 25 und Philip Pertl auf Rang 35 mit guten Weltcup-Punkten ins Ziel.