Alle Augen waren heute auf die östereichischen und internationalen Stars des Pro-Starterfelds gerichtet, als um 6:30 der Startschuss für die Profirennen der Challenge St. Pölten fiel.

Bei den Pro Männern stoch der mit nur 20 Jahren jüngste Athlet der Startgruppe Hannes Butters (GER) überraschend die Favoriten Nils Frommhold (GER), Caleb Noble (AUS), Lukas Hollaus (AUT) und Nicolas Mann (GER) mit einer starken Schwimmzeit aus und stieg als Erster aufs Rad. Der erfahrene und vormalige Gewinner der Challenge St.Pölten 2017 Frommold lies sich aber nicht lange bitten und übernahm am Rad schnell die Führung, begleitet von Mann, der diese Saison bereits eine starke Form zeigte und vor einigen Wochen seinen ersten Podiumplatz beim IRONMAN 70.3 Mallorca holte. Die beiden Deutschen lieferten sich an der Spitze lange ein Duell bevor Mann im berühmten Gansbach-Anstieg Frommhold davonfuhr und den Abstand auf über eine Minute ausbaute. In der Verfolgergruppe versuchten Georg Enzenberger (AUT), Hollaus und Noble die Führungsgruppe einzuholen, fielen aber ebenfalls im Anstieg nach Gansbach zurück. Mann aber dominierte das Rennen weiterhin und lief nach einem soliden Halbmarathon nach 3:45:17 als Gewinner der Challenge St. Pölten 2022 über die Ziellinie. Im Verfolgerfeld setzte sich Noble auf der Laufstrecke durch und kam als zweiter ins Ziel – nur 44 Sekunden vor dem Österreicher und Olympia-Teilnehmer Lukas Hollaus, der den dritten Platz belegte. Zwei weitere Österreicher plazierten sich unter den ersten 10 – Georg Enzenberger auf Platz 7 und Michi Weiss auf Platz 9.

Der Sieger Mann ist überglücklich über seinen ersten Sieg als professioneller Triathlet: “Diese Sieg bedeutet mir so viel! Ich dachte ich kann gewinnen und ich habe es geschafft!“, so der junge Athlet, dem eine grosse Sportlerkarriere vorausgesagt wird.

Das Datum für die nächste Challenge St. Pölten steht bereits fest: 4.Juni 2022.