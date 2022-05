Nach drei Jahren Abstinenz war dieses Wochenende wieder großer Bahnhof am Pleschinger See für die Triathlet aus dem In- und Ausland. Bei der 16. Auflage des FH OÖ Linz-Triathlon war der Breitensport an zwei Tagen mit Kinder-Triathlon und verschiedenen Distanzen für Erwachsene der Gewinner!

Verschoben ist nicht aufgehoben, dachten sich die Veranstalter vom Verein TriRun Linz sowie den Fachhochschulen OÖ und organisierten nach 2019 wieder den Triathlon in Plesching. Und das zur Freude der rund 800 Teilnehmer am Freitag und Samstag. Die Stammgäste aus ganz Österreich und dem angrenzenden Ausland kamen alle wieder an den Pleschinger See um hier gemeinsam den Triathlon-Sport hochleben zu lassen.

Sportlich waren die optimalen Wetterbedingungen – abgesehen vom starken Wind – perfekt für ein schnelles Rennen. So holten auf der Königsdisziplin, der Halbiron-Distanz über 1,9 km Schwimmen, 84 km Radfahren und 21 km Laufen, die Deutsche Cindy Friebel in 4:24h (RSC Götzing) sowie der Salzburger Peter Müllner in 3:52h (ESIN Racing) die Gesamtsiege in absoluten Top-Zeiten in Linz.

Die beiden letzten Sieger aus 2019 Susanne Aumair und Andreas Silberbauer (beide RC Grieskirchen) schlugen auch heuer wieder zu und holten die Pokale für Siege in der Sprint- sowie Olympischen Distanz nach Hause! Bei den Damen glänzte Julia Leitner vom PSV Linz mit einer starken Laufleistung als Siegerin im Olympischen Bewerb.

Bei den Herren war der Sprint-Bewerb ein Leckerbissen mit dem Duell des 54-jährigen Altmeisters aus Wels, Gerald Will (Starlim Racing Team) gegen den 20-jährigen Sebastian Fuchs (Sig Harreither), das der Jungspund dann doch noch für sich auf der Laufstrecke entscheiden konnte und in 1:07h siegte.

Das war Triathlon-Sport wie er sein soll, mit vielen Emotionen und einem internationalen Teilnehmerfeld.