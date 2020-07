Gerasdorf Triathlon 2020 abgesagt

Die Absagen der Triathlon-Veranstaltungen werden täglich mehr. Heute musste der Gerasdorf Triathlon, veranstaltet von der P3 Event Agentur, leider abgesagt werden. Für das Jahr 2021 wurde für den Gerasdorf Triathlon ein neuer Termin bekannt gegeben. Dieser findet am 15. August 2021, am gleichen Tag wie der beliebte Ausee Triathlon in Blindenmarkt statt.

Der Veranstalter appellierte erst kürzlich an Athleten, Social Distancing einzuhalten um die spätsommerlichen Bewerbe nicht zu gefährden.

Den Athleten bietet der Veranstalter folgende Optionen:

Umbuchung auf den Gerasdorf Triathlon 2021

2. Gutscheine im Wert von 110% auf Partnerprodukte

3. Nenngeld Rücküberweisung in der Höhe von 90% des Nenngeldpreises

4. Umbuchung auf den Vienna Triathlon 2020 oder den Neufeld Triathlon 2020

5. Das Startgeld dem Veranstalter spenden.

Eine Übersicht über alle aktuell geplanten Veranstaltungen gibt es hier.